Nach Schädel-OP: Hayley Erbert kehrt ins Tanzstudio zurück!

Ein emotionaler Moment für Hayley Erbert und Derek Hough (38). Im Dezember wurde die Tänzerin zweimal am Kopf operiert. Von den schweren Eingriffen erholt sich die Frau von Derek Hough seither – doch nun ist es endlich so weit: Nach mehr als drei Monaten wagt sie sich zurück auf die Tanzfläche ihres Studios. Für die US-Amerikanerin ist das wohl wie ein Neuanfang. "Wir treten gemeinsam auf diese leere Leinwand. Und beginnen wieder mit dem Malen", schreibt ihr Ehemann poetisch auf Instagram zu einem süßen Foto der beiden, auf dem sie kuschelnd im Tanzstudio stehen.

Hayley scheint also gesundheitlich gute Fortschritte zu machen. Bis sie ihr Comeback auf einer Bühne feiert, dauert es bestimmt noch ein bisschen, es wäre aber durchaus denkbar. "Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall", erklärte ihr Partner erst kürzlich gegenüber E! News. Ob schon eine Show oder Ähnliches in Planung ist, verriet er nicht. So ist auch nicht bekannt, ob die zwei im Studio momentan für etwas Bestimmtes trainieren oder Hayley einfach langsam wieder ins Tanzen reinkommen möchte.

Hinter der 29-Jährigen liegen harte Monate. Nach einem schlimmen Autounfall Anfang Dezember 2023 hatte sie eine Kopfverletzung erlitten. Wenige Wochen später platzte dadurch ein Blutgefäß, wodurch ein Hämatom in ihrem Schädel entstand. Sie musste daraufhin notoperiert werden, darauf folgte eine weitere OP, bei der ihr ein Implantat in den Schädel gesetzt wurde. Während der ganzen Zeit blieb Hayley stark – ihre Tapferkeit bewunderte ihr Mann Derek sehr. "Sie ist unglaublich. [...] Sie ist wirklich ein Wunder, und ich gehe nicht leichtfertig mit diesem Wort um, aber sie ist es wirklich", erklärte er im Interview mit Entertainment Tonight.

