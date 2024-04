Nach Not-OP am Hirn: Hayley Erbert ist dankbar für ihre Fans

Hayley Erbert darf wieder tanzen! Nach ihrer Notoperation am Gehirn musste die Profitänzerin eine viermonatige Pause einlegen. Bei "Good Morning America" verrät sie ganz stolz: "Ich bin so aufgeregt zu verkünden, dass ich die Erlaubnis bekommen habe, wieder an der 'Symphony of Dance'-Tour teilzunehmen!" Auch ihr Ehemann Derek Hough (38) ist ganz aus dem Häuschen. Doch eins ist dem Paar besonders wichtig: Ihren Fans zu danken. "Danke für all die unglaubliche Unterstützung, die ihr während dieser Zeit gezeigt habt. Wir können es kaum erwarten und sehen uns sehr, sehr bald wieder!" Die Liebe ihrer Unterstützer während der schwierigen vergangenen Monate rührt die beiden sehr.

Bereits beim Auftakt der Tanzshow in Florida in wenigen Tagen wird sie wieder das Tanzbein schwingen können. Dafür ist sie bereits vor rund zwei Wochen zum Training ins Tanzstudio zurückgekehrt. "Wir können es kaum erwarten, wieder gemeinsam auf der Bühne zu tanzen und wieder bei all unseren Fans zu sein", freut sich Derek. Dennoch ist es natürlich wichtig, für ihre Sicherheit zu sorgen. Das Paar hat sich streng an die Absprachen mit ihren Ärzten gehalten und nun endlich das Go bekommen. Man wolle nach Hayleys schwerer gesundheitlicher Krise selbstverständlich nichts riskieren.

Bei einem schweren Autounfall im Dezember des vergangenen Jahres erlitt die US-Amerikanerin eine Kopfverletzung. Kurz darauf stellte sich heraus, dass ein Blutgefäß geplatzt war – sie wurde mit einem Schädelhämatom ins Krankenhaus eingeliefert und direkt operiert. Im Anschluss war eine zweite OP nötig, um einen großen Teil ihres Schädels zu ersetzen, der während des ersten Eingriffs entfernt wurde. Gegenüber ET betonte Derek während ihrer Genesung: "Sie schlägt sich großartig!"

