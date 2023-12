Derek Hough verrät: So geht es seiner Frau nach Schädel-OP!

Derek Hough (38) gibt ein Update. Der Tänzer und seine Familie durchleben aktuell eine schwere Zeit. Denn seine Frau Hayley Erbert macht einen echten OP-Marathon durch: Die Brünette musste am Schädel operiert werden. Erst am Donnerstagmorgen stand ein weiterer Eingriff an. Und zu diesem meldet sich ihr Mann nun zu Wort: Derek teilt emotionale, aber optimistische Worte über den Zustand von Hayley!

"Mit großer Erleichterung, Dankbarkeit und überwältigender Freude möchte ich euch mitteilen, dass Hayleys Schädelplastik wie geplant erfolgreich abgeschlossen wurde", schreibt der Blondschopf auf Instagram zu einem Foto, das ihn am Krankenhausbett seiner Liebsten zeigt. Er bedankt sich weiter bei den Ärzten und Chirurgen, die seiner Frau das Leben retteten. "Wir sind voller Hoffnung und Optimismus für die Zukunft, da wir wissen, dass sie auf dem Weg zu einer vollständigen Genesung ist", schließt er sein Statement ab.

Doch wie kam es zu dem medizinischen Notfall? Wie Derek seiner Community selbst verriet, wurde bei Hayley ein Schädelhämatom durch ein geplatztes Blutgefäß diagnostiziert – es folgte eine Not-OP. Anschließend wurde ihr ein Schädelimplantat eingesetzt.

Instagram / hayley.erbert Hayley Erbert 2022

Getty Images Derek Hough, Schauspieler

Instagram / derekhough Derek Hough am Krankenhausbett seiner Frau

