Hayley Erbert posiert erstmals nach Hirn-OP bei einem Event

Hayley Erbert zeigt sich das erste Mal nach ihrer Gehirnoperation auf dem roten Teppich. Am Freitag besuchte die Tänzerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Derek Hough (38) die offizielle Launch-Party von Hulu auf Disney+ in Los Angeles. Auf den Fotos, die Us Weekly vorliegen, posiert das Paar auf dem roten Teppich. Dabei strahlt Hayley in einer weißen, langärmligen Bluse und einem dazu passenden weiten Rock. Ihr Partner harmoniert in seinem blauen Anzug mit einer floralen Brosche am Revers perfekt zu dem TV-Star.

Erst vor wenigen Tagen kündigte Hayley an, dass sie bald wieder auf der Bühne stehen wird. Gemeinsam mit Derek wird sie auf seiner "Symphony of Dance"-Tour mittanzen. Ihre Euphorie machte die Sportlerin in einem Interview mit People deutlich: "Ich bin einfach so aufgeregt, wieder rauszugehen und zu tanzen, nachdem ich etwas so Traumatisches erlebt habe." Auch ihr Liebster freue sich sehr, schon bald wieder mit Hayley vor Publikum tanzen zu können. "Wir sind alle begeistert von ihr und können es kaum erwarten, auf die Bühne zu gehen und eine großartige und emotionale Show zu bieten", schwärmte er.

Im Dezember 2023 hatten Ärzte bei Hayley ein Schädelhämatom festgestellt. Die 29-Jährige war daraufhin direkt notoperiert worden. Wenige Tage später folgte eine zweite OP. Für die Unterstützung ihrer Fans in dieser schweren Zeit ist die "Step Into...The Movies"-Darstellerin unglaublich dankbar. Zu Gast bei "Good Morning America" richtete sie folgende Worte an ihrer Follower: "Danke für all die unglaubliche Unterstützung, die ihr während dieser Zeit gezeigt habt. Wir können es kaum erwarten und sehen uns sehr, sehr bald wieder!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Instagram / hayley.erbert Hayley Erbert, Tänzerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Looks von Hayley und Derek? Richtig gut! Die beiden sehen toll aus. Na ja, meinen Geschmack treffen die Outfits eher nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de