Süße Geste: Ihre Nachbarn sollen Prinzessin Kate beschützen

Prinzessin Kates (42) Abwesenheit sorgt nach wie vor für Furore. Die Podcasterin Kinsey Schofield behauptet jedoch laut Sky News, dass die zahlreichen Gerüchte nicht der Wahrheit entsprächen. Der Gattin von Prinz William (41) soll es gut gehen! "Ich kenne jemanden, der mit ihren Kindern zur Schule geht und ich habe auch noch einen anderen Kontakt in der Gegend", erzählt sie. Die Journalistin stellt klar: "Sie haben beide bestätigt, dass sie sie gesehen haben und dass die Nachbarschaft sie nach Kräften beschützt." Man wolle sicherstellen, dass die Prinzessin wirklich die Ruhe bekommt, die sie benötigt.

Von den Spekulationen an sich sollen die Nachbarn wenig halten. Im Netz ranken sich einige Verschwörungstheorien um die Abwesenheit von Kate – manche vermuten, die dreifache Mutter läge in Wahrheit im Koma, andere meinen, man wolle auf diese Weise eine Affäre ihres Ehemannes vertuschen. Besonders die Personen, die diese Gerüchte in die Welt gesetzt haben, sollen den Anwohnern ein Dorn im Auge sein. "Sie haben mir auch gesagt, dass, sobald wir alle die gleichen Informationen haben, diese Menschen sich schrecklich schämen werden", erklärt Kinsey und fügt hinzu: "Sie werden sich wirklich schuldig fühlen, weil sie sich während dieser Zeit so verhalten haben."

Diese Darstellung der Dinge deckt sich mit dem, was kürzlich ein enger Bekannter der Familie berichtete. Auf X brach Kevin Pietersen, der ehemalige Kapitän der englischen Cricket-Nationalmannschaft, sein Schweigen und verpasste den Schwurblern einen Denkzettel: "Die Verschwörungstheorien um Kate sind absolut absurd! Es ist kaum zu glauben, dass Leute so lächerlich und grausam sind, auf dieser Plattform Blödsinn zu schreiben, der durch und durch erlogen ist!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass die Nachbarn Kate wirklich bewusst abschirmen? Ich kann es mir schon vorstellen! Ich denke, darum kümmern sich die Royals schon selbst... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de