Baby-News vorweggenommen? Justine Dippl verteidigt sich!

Verkündete Justine Dippl versehentlich zu früh die Geburt von Pia Tillmanns (38) Baby? Diesem Vorwurf stellt sich die TV-Bekanntheit jetzt auf Instagram. Nachdem sie ihrer Freundin am Morgen überraschend zu ihrem Nachwuchs gratuliert hatte, bevor diese selbst etwas äußern konnte, erklärt die Brünette jetzt: "Natürlich habe ich nicht irgendetwas verraten, was Pia nicht selbst in ihrer Story hatte. Wir hatten über WhatsApp geschrieben und sie hat es wieder rausgenommen. Aber ich habe das zu spät gesehen!" Justine beteuert, sie würde "niemals eine Mutter oder eine Geburt verraten".

Am frühen Freitagmorgen postete die Ex von Joey Heindle (30) in ihrer Story folgende Zeilen: "Ah, Pia und Zico. Ich freue mich so sehr für euch. Ich habe so mitgefiebert." Hinzu kamen ein Datum und eine Uhrzeit. Kurz darauf meldeten sich dann auch Pia und ihr Partner Zico Banach (33) zu Wort – der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat schrieb, er sei "einfach nur überglücklich, dass es beiden gut geht". Allem Anschein nach hatte die Blondine einen geplanten Kaiserschnitt am Donnerstagmorgen.

Für Pia ist es bereits das zweite Kind. Denn die ehemalige Köln 50667-Darstellerin war vor Jahren mit ihrem Kollegen Steffen Donsbach verheiratet. Mit dem Schauspieler hat sie ihren Sohn Henry. Die Beziehung hielt zwar nicht, doch auch nach der Trennung haben die früheren Eheleute ihrem Nachwuchs zuliebe noch eine gute Beziehung. Das bewiesen Pia und Steffen zuletzt an Weihnachten – denn das Fest der Liebe verbrachten sie offenbar als Patchworkfamilie. Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Beauty sogar ein gemeinsames Foto unterm Tannenbaum.

Instagram / piatillmann Pia Tillmann und Zico Banach lächeln sich an

Instagram / piatillmann Zico Banach, Pia Tillmann, ihr Sohn Henry und Steffen Donsbach

