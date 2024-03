Dieser Promi soll heute bei "Let's Dance" herausfliegen!

Heute Abend müssen sich die Promis wieder beweisen: Let's Dance geht in die vierte Runde! Um den Sieg kämpfen noch Biyon Kattilathu (39), Tony Bauer (28), Sophia Thiel (29), Stefano Zarrella (33), Jana Wosnitza (30), Detlef D! Soost (53), Gabriel Kelly (22), Lina Larissa Strahl (26), Lulu Lewe, Mark Keller (58) und Ann-Kathrin Bendixen. Jedoch wird für einen Star am heutigen Abend alles aus und vorbei sein. Die Fans haben hierzu eine deutliche Meinung: Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [22. März 2024, 19:11 Uhr] geht hervor, dass sie Ann-Kathrin nicht mehr in der Tanzshow sehen wollen. Mit 1024 Stimmen und 42,8 Prozent bekommt sie die meisten Stimmen!

Knapp dahinter liegt mit Biyon mit 565 Stimmen und 23,6 Prozent. Bei den restlichen Promis scheint es relativ ausgeglichen zu sein. Mark landet mit 162 Stimmen und 6,8 Prozent auf dem dritten Platz. Lina Larissa bekommt nur drei Votes weniger. Für Sophia stimmen 138 Personen, was 5,8 Prozent ausmacht. Stefano bekommt nur 89 Stimmen und landet damit mit 3,7 Prozent auf dem sechsten Platz. Knapp dahinter liegt Jana mit 78 Stimmen und 3,3 Prozent. Detlef verzeichnet 2,7 Prozent und 64 Stimmen. Für Lulu stimmen 58 Personen ab, was einen Gesamtanteil von 2,4 Prozent ausmacht. Tony und Gabriel scheinen die Promiflash-Leser von sich überzeugt zu haben. Für die beiden stimmen jeweils nur 27 Fans, also 1,1 Prozent aller Personen ab.

Zuletzt erwischte es Eva Padberg (44), die "Let's Dance" in der dritten Folge verlassen musste. Nach ihrem Exit zeigte sie sich sichtlich enttäuscht, wie sie im Gespräch mit Promiflash deutlich machte: "Die Enttäuschung ist natürlich da. Gerade wenn man sich im Training noch mal so viel mehr Mühe gegeben hat als in der Woche davor, möchte man natürlich auch eine Bestätigung für diese Leistung haben." Dennoch sei sie dankbar für die Erfahrung und alles, was sie dort erleben durfte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Valentin Lusin und Ann-Kathrin Bendixen bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Padberg bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de