Familiendrama vergessen? Dominic Purcell schwärmt von Tish

Dominic Purcell (54) lässt die üblen Schlagzeilen hinter sich! Der Schauspieler veröffentlicht auf seinem Instagram-Profil jetzt ein Video, das seine Frau Tish Cyrus (56) und ihre Tochter Brandi (36) beim Line Dance in Cowboystiefeln zeigt – und kommt aus dem Schwärmen über seine Liebste nicht heraus. Zu dem Clip der beiden Blondinen schreibt der "Prison Break"-Star: "Gute Frauen kann man nicht aufhalten. Ich liebe es!" Der US-Amerikaner ergänzt: "Meine Frau Tishy, die so schön ist, und ihre Tochter Brandi, die voll im Country-Modus ist!"

Dominics Fans sind von seiner Schwärmerei ganz begeistert und zeigen das auch in den Kommentaren. "Dominic, du hast absolut recht! Tish und Brandi rocken es!", schreibt ein User, ein anderer merkt an: "Tish hat so ein schönes Lächeln!" Offenbar herrscht zwischen Tish und ihrem Ehemann gute Stimmung – und das trotz aller Schlagzeilen der vergangenen Wochen. Denn zuletzt machten Gerüchte über eine komplizierte Dreiecksbeziehung mit Tishs Tochter Noah (24) die Runde! Angeblich soll diese bereits vor ihrer Mutter mit dem Serienstar angebandelt haben – und ihre eigenen Mama soll ihr Dominic anschließend ausgespannt haben! Deshalb soll die Brünette laut Insidern auch bei der Hochzeit der Turteltauben gefehlt haben.

Dominic und Tish sind erst seit November 2022 ein offizielles Pärchen, gut ein Jahr später heirateten die beiden schon. Für die Produzentin ist es bereits die dritte Ehe: Fast drei Jahrzehnte war die US-Amerikanerin unter anderem mit Billy Ray Cyrus (62) verheiratet gewesen, die beiden haben drei Kinder. Der Countrysänger adoptierte zudem Tishs zwei Sprösslinge Brandi und Trace (35). Der einstige Hannah Montana-Star brachte selbst einen Sohn mit in die Ehe. Nach einigen Trennungen beendeten die Eheleute ihre Verbindung 2022 offiziell mit der Scheidung.

Getty Images Dominic Purcell, Schauspieler

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus, Sängerin

