Farbe und Kurzhaarschnitt: So heftig war das GNTM-Umstyling!

Es ist wohl die beliebteste GNTM-Folge jeder Staffel: Einige Kandidaten bekamen ein Umstyling! Dieses Mal trauten sich 13 Teilnehmer auf den Friseurstuhl und einige Veränderungen haben es in sich: So wurden beispielsweise Mare Cirkos braune in pastellpinke Haare verwandelt. Alexandras braune Mähne wurde kupferrot gefärbt. Lea Oudes Verwandlung ist wohl die größte: Denn sie bekam einen Pixiecut verpasst! Aber auch Jana Wetzels Prachtmähne musste einiges durchmachen: Denn ihre dicken, braunen Locken sind nun platinblond.

Einige Mädels bekamen nur Verdichtungen, Perücken und etwas mehr Farbe: Leoni Mecklenburg und Sara Zuraws Haare wirken nun etwas voller und auch Nuri Enochs Frisur hat sich nur minimal verändert. Stella ist etwas blonder geworden. Lydwine hingegen hat eine Perücke mit Highlights bekommen, Fabienne eine Perücke mit natürlichen Locken.

Nur drei Männer bekamen ein Umstyling. Während Armin Rauschs Haare nur kurz geschnitten wurden, mussten sich die Twins Luka und Julian einer Blondierung unterziehen. Vor allem Letzterer hatte währenddessen ein Problem: Seine Kopfhaut brannte! "Es fühlt sich gerade an, als würde mein Kopf abbrennen. [...] Das fuckt mich so ab", jammerte er. Luka nahm das Ganze entspannter hin, litt aber mit seinem Zwilling mit.

Jedes Jahr findet das Haarspektakel statt. Modelmama Heidi Klum (50) lässt die Looks einiger Nachwuchsmodels verändern, um ihre Chancen auf Jobs zu erhöhen. Je mehr Erfolge, desto mehr Erfahrung und damit steigt auch die Chance, die Show zu gewinnen. Der Sieg war für einige Beautys schon ein Karrieresprungbrett: Stefanie Giesinger (27) arbeitete bereits mit vielen großen Designern und Marken zusammen. Zusätzlich ist sie erfolgreiche Influencerin und hat ihren eigenen Podcast. Aber auch Lena Gercke (36) ist seit ihrem Gewinn nicht mehr aus der TV-Branche wegzudenken.

GNTM-Alexandra nach dem Umstyling

Jana Wetzel nach dem GNTM-Umstyling 2024

Lea Oude nach dem GNTM-Umstyling 2024

Leoni Mecklenburg nach dem GNTM-Umstyling

Fabienne Urbach nach dem GNTM-Umstyling

Armin Rausch nach dem GNTM-Umstyling 2024

GNTM-Julian nach dem Umstyling

GNTM-Luka nach dem Umstyling

GNTM-Stella nach dem Umstyling 2024

Lydwine Nitidem nach dem GNTM-Umstyling 2024

Nuri Enoch nach dem GNTM-Umstyling 2024

Sara Zuraw nach dem GNTM-Umstyling 2024

