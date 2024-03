Fürst Albert schwärmt: So toll entwickeln sich die Zwillinge

Fürst Albert II. von Monaco (66) gibt den Fans besonders private Einblicke. Im Interview mit Paris Match spricht er über die Entwicklung seiner Zwillinge, die in diesem Jahr bereits zehn Jahre alt werden. Bei seiner Tochter Prinzessin Gabriella laufe alles wie erwartet: "Sie ist ein kleines Mädchen, das einen unabhängigen Charakter hat und sich ziemlich frei ausdrücken kann." Ihr Bruder hingegen habe sich ganz schön gewandelt – während Prinz Jacques früher eher introvertiert war, habe er an Selbstbewusstsein gewonnen. Albert berichtet: "Er ist seiner Schwester gegenüber wohlwollend, lässt sich aber nicht mehr von ihr dominieren. Er kann sie mäßigen und Nein sagen."

Es sei toll für den Regenten, sich mit seinen Sprösslingen auszutauschen. Auch in ihre Pflichten und Verantwortungen wachsen Gabriella und Jacques langsam hinein. An Sport- und Wohltätigkeitsveranstaltungen würden die Zwillinge so langsam Gefallen finden, am meisten Spaß bereite ihnen jedoch das Fest der heiligen Dévote, der Schutzpatronin Monacos, zu deren Ehren ein Boot in Brand gesetzt wird. Jedoch sei es Albert ein Anliegen, seinen Kids deutlich zu machen, dass sich das Leben – besonders als Adlige – nicht immer nur um Spaß drehe. "Die beiden haben verstanden, welche besondere Rolle sie spielen werden und welche Pflichten sie haben, auch wenn ich noch nicht zu sehr auf diesem Thema beharre, um sie nicht zu traumatisieren", erklärt der stolze Vater.

Mit diesem Druck aufzuwachsen, wird für die Zwillinge nicht immer leicht gewesen sein. Am Nationalfeiertag im vergangenen November zogen Gabriella und Jacques alle Aufmerksamkeit auf sich: Während der monegassische Regent und seine Frau, Fürstin Charlène (46), mit Lächeln und Winken beschäftigt waren, stützten die Kids gelangweilt die Köpfe auf den Händen ab und demonstrierten Desinteresse.

Getty Images Fürstin Charlène, Fürst Albert und ihre Kinder Gabriella und Jacques im Mai 2022

MEGA Charlène von Monaco, Prinz Jacques, Prinzessin Gabriella und Fürst Albert von Monaco, 2023

