Planen Prinzessin Kate und William Osterferien in Norfolk?

Ostern steht vor der Tür! Das Auferstehungsfest feiern Prinz William (41), Prinzessin Kate (42) und die drei Kids eigentlich außerhalb von Windsor. Die Ferien von George (10), Charlotte (8) und Louis (5) dauern fast einen Monat an – für gewöhnlich nutzen die Herzöge von Wales die Chance auf eine Reise zu ihrem zweiten Anwesen in Norfolk. Dort verbringen sie, wie Hello! berichtet, ihre Zeit mit gemeinsamen Spaziergängen am Strand oder der Vorbereitung von Osteraktivitäten. Trotz Kates gesundheitlicher Umstände scheint das auch in diesem Jahr der Plan zu sein.

Doch bevor es auf Reisen geht, steht der alljährliche Ostergottesdienst in der St. Georges Kirche auf Schloss Windsor an. Traditionell kommt fast das gesamte britische Königshaus zusammen und genießt die Zeremonie im Kreise der Familie. Und auch Kate soll dabei sein. Nachdem sich die Gattin des Thronfolgers im Januar einer OP unterzogen hatte, fällt sie seither bei allen öffentlichen Auftritten aus. Doch ein Insider bestätigte gegenüber Daily Beast, dass man sich auf ihr sehnsüchtig erwartetes Comeback freuen könne. "Es geht ihr gut. Alles läuft nach Plan. An Ostern kommt der langersehnte Moment", äußert die Quelle.

Und wie steht es um König Charles (75)? Auch bei dem Monarchen geht es seit Anfang des Jahres gesundheitlich auf und ab. Nach seinem Eingriff an der vergrößerten Prostata hatten die Ärzte eine Krebsart diagnostiziert. Seitdem wird er beim Großteil seiner königlichen Verpflichtungen von William oder Königin Camilla (76) vertreten. Und seine Frau soll wohl auch am Osterfest stellvertretend für ihren Mann anwesend sein. Zumindest soll die Königsgemahlin den Veranstaltern des Gottesdiensts in der Worcester Kathedrale zufolge am Gründonnerstag das sogenannte Maundy money an einige Bürger übergeben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. im November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr euch vorstellen, dass Kate, William und die Kids ihre nächste Reise planen? Klar, gerade unter diesen Umständen kann Kate bestimmt eine erholsame Reise gebrauchen. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de