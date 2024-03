Prinzessin Kate bekommt Chemotherapie nach Krebsdiagnose

Prinzessin Kate (42) und ihre Familie durchleben momentan eine extrem schwere Zeit. Erst vor wenigen Minuten meldete sich die 42-Jährige nach drei Monaten Funkstille bei ihren Fans. In einer Videobotschaft zeigte sie sich so privat wie noch nie und erklärte, dass sie an Krebs erkrankt ist. Anfang des Jahres war sie am Bauch operiert worden, woraufhin ihr die Diagnose gestellt wurde. Die dreifache Mutter wird bereits behandelt, wie sie in ihrem Instagram-Clip erklärt: "Meine Ärzte empfahlen mir eine vorbeugende Chemotherapie." Sie sei positiv gestimmt – doch müsse nun ganz und gar an sich und ihre Gesundheit denken. "Ich freue mich schon wieder an meine Arbeit zurückzukehren, wenn ich kann. Aber für jetzt muss ich mich voll und ganz erholen", macht sie dazu klar.

Kates gesamte Familie stärke ihr den Rücken – vor allem ihr Mann Prinz William (41) sei ihr die größte Stütze und gebe ihr viel Kraft. "Ich werde jeden Tag stärker, indem ich mich auf die Dinge fokussiere, die mir helfen zu heilen", berichtet Pippa Middletons (40) Schwester. Die vergangenen Monate habe sie bewusst genutzt, um alles zu verarbeiten – zudem wollte sie auch ihren Nachwuchs einweihen: Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) sollten verstehen, was mit ihrer Mutter los sei.

Kates Krebserkrankung schockiert ihre Unterstützer auf der ganzen Welt – doch sie schätzen ihre künftige Königin von Großbritannien allen voran für ihre Offenheit. "So mutig und beeindruckend, dies vor der Kamera zu tun. Totaler Respekt... Chemo ist hart, ich habe es erlebt, aber du wirst auf der anderen Seite herauskommen und weitermachen, ich denke, du bist brillant", widmete ihr beispielsweise ein User im Netz tröstende Worte.

ActionPress Prinzessin Kate und Prinz William bei einem Polospiel in Windsor

Getty Images Prinzessin Kate im März 2023

