Prinzessin Kate leidet an Krebs: Die Fans spenden ihr Trost!

Prinzessin Kate (42) wendete sich an ihrer Unterstützer und machte publik, was ihre Fans wohl lieber nicht hören wollten: Die Prinzessin von Wales leidet an Krebs. Sie befindet sich derzeit im frühen Stadium ihrer Behandlung – einer Chemotherapie. Neben dem Trost ihrer Familie wird sie zudem auch mit der Wärme und Liebe ihrer Fans überschüttet. "Wir alle bewundern dich und deine Familie und stehen dir bei jedem Schritt zur Seite", schreibt beispielsweise ein User auf Instagram. Andere machen deutlich, wie schockiert sie sind – heben aber auch hervor, wie stark und tapfer sie Kate finden: "So mutig und beeindruckend dies vor der Kamera zu tun. Totaler Respekt... Chemo ist hart, ich habe es erlebt, aber du wirst auf der anderen Seite herauskommen und weitermachen, ich denke, du bist brillant."

In dem berührenden Clip machte Kate auch bekannt, dass sie ihrem Nachwuchs um Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) ihre Erkrankung bereits erklärt hat: "Es brauchte Zeit, George, Charlotte und Louis alles zu erklären, sodass sie es verstehen und ihnen versichert ist, dass ich in Ordnung kommen werde." Doch die 42-Jährige stellte auch klar, dass sie zuversichtlich sei und all die Liebe ihrer Familie und Fans sehr schätze.

In ihrer Videobotschaft Kate erklärte zwar, dass sie an Krebs leidet. Die Form der Erkrankung möchte sie aber nicht preisgeben. Ihr Schwiegervater König Charles (75) machte vor gut einem Monat ebenfalls bekannt, dass er an der Krankheit leidet. Seither befindet sich der britische Monarch, genauso wie Kate, in medizinischer Behandlung.

