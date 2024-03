War Bachelor-Sebastian geschockt von der Lästerei der Damen?

Für Sebastian Klaus (36) ist die aufregende Die Bachelors-Reise vorbei. In seinem Team kam es jedoch auffallend oft zu Streitereien. Besonders Brautstylistin Leonie hatte es in der Villa nicht leicht und musste sich einiges gefallen lassen. Promiflash hat bei dem Rosenkavalier nachgehakt: Hat die Ausstrahlung etwas an seinem Bild der Frauen verändert? Sebastian gibt zu: "Ich war überrascht, dass die ein oder andere Aussage getätigt wurde." Schnell wurden im Netz Mobbing-Vorwürfe gegen Larissa und Kim laut. "Da denke ich mir, euch sollte bewusst sein, dass da eine Kamera ist", erklärt er und fügt hinzu: "Deswegen hätte die ein oder andere Aussage nicht sein müssen."

Kandidatinnen, insbesondere Larissa, sollen ihn jedoch vor der Ausstrahlung vorgewarnt haben. "Sie hat mich da leicht herangeführt", lacht Sebastian. In gemeinsamen Gesprächen habe sie ihm erklärt, dass durch ihr Verhalten in den jeweiligen Folgen ein anderes Bild von ihr entstehen könnte. Wie nun bekannt ist, wurde aus der Versicherungskauffrau und dem Key-Account-Manager nach der Show jedoch kein Paar. Insgesamt herrscht aber anscheinend kein böses Blut zwischen dem Hamburger und seinen Singledamen. Er resümiert im Interview mit Promiflash: "Es ist ja wie im richtigen Leben eigentlich: Die Person, die gerade vor dir ist, die lernst du ja nur so kennen, wie sie sich dir darstellt."

Leonie äußerte sich zuvor bereits selbst im Gespräch mit Promiflash zu ihrer Zeit in der Bachelor-Villa in Kapstadt. "Sich auszutauschen, finde ich normal. Das Ausmaß, das das Verhalten vor Ort hatte, ist für mich unerklärlich und zeugt von persönlichen Schwachpunkten der Personen", gibt sie zu bedenken. Dennoch sei die Ausstrahlung für die Kölnerin keine negative Erfahrung gewesen, da Freunde und Familie ihr den Rücken stärken konnten.

RTL Sebastian und Kim, "Die Bachelors"

RTL Sebastian Klaus und Leonie bei "Die Bachelors"

