In Firtlaune? Cruz Beckham genießt Zeit mit dieser Beauty

Im Oktober vergangenen Jahres trennte sich Cruz Beckham (19) von seiner Freundin Tana Holding. Wenige Monate später begann die Gerüchteküche zu brodeln: Der Beckham-Sprössling wurde immer wieder mit der Influencerin Issey Moloney gesichtet. Ob sich die beiden daten oder sie einfach nur gute Freunde sind, war bislang nicht bekannt. Doch nun wurde der Hottie allerdings mit einer anderen Beauty gesehen– nämlich mit der Tänzerin Skye Ladell: Wie die Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, waren Cruz und Skye vor wenigen Tagen gemeinsam in West Hollywood unterwegs. Dabei setzten die beiden vor allem auf Gemütlichkeit: Während der 19-Jährige ein Oversized-Shirt und eine lockere Hose trug, entschied sich die dunkelhaarige Beauty für ein lässiges Crop-Top und Jeans.

Immer wieder hatten im vergangenen Jahr Gerüchte die Runde gemacht, dass sich Cruz und Tana nach über einem Jahr Beziehung getrennt haben sollen: So trat der gesamte Familienclan zur Premiere der Doku "Beckham" auf dem roten Teppich auf – inklusive der Partnerinnen von Romeo (21) und Brooklyn Beckham (25). Nur von Tana fehlte jede Spur. Ein Insider bestätigte schließlich im Oktober die Trennung der beiden. "Cruz und Tana haben sich im Sommer heimlich getrennt. Sie sind sehr privat. Es war eine Teenager-Romanze, aber leider hat es einfach nicht funktioniert", verriet die Quelle damals gegenüber dem Magazin.

Cruz ist aber nicht der einzige Beckham, der in den vergangenen Wochen mit seinem Liebesleben für Spekulationen sorgte – denn auch sein älterer Bruder Romeo sorgt immer wieder für Schlagzeilen! Nach ihrer fünfjährigen On-off-Beziehung gaben der Hottie und das Model Mia Regan (21) im Februar ihre Trennung bekannt. Zunächst schien das Liebes-Aus dieses Mal offiziell zu sein, Romeo war zwischenzeitlich sogar auf einer Dating-App unterwegs gewesen. Doch wie Bilder, die OK! vorliegen, zeigten, können die beide wohl nicht ohne einander: Erst vor wenigen Tagen erwischten Paparazzi Romeo und Mia Hand in Hand in London!

MEGA Cruz Beckham im April 2022

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan im Juli 2023

