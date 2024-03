Kurz nach Trennung: Romeo Beckham auf Dating-App unterwegs!

Romeo Beckham (21) scheint seine Trennung gut verkraftet zu haben! Nur etwa zwei Wochen nachdem der Fußballer und Mia Regan (21) bekanntgaben, kein Paar mehr zu sein, will er wohl schon wieder jemand Neues kennenlernen. Er soll laut einem Insider von Mirror seit Kurzem Mitglied bei einer Promi-Dating-App sein: "Romeo ist auf Raya. Sein Profil ist bunt, aber dezent und in seiner Biografie steht, dass er ein 'Profifußballer' ist." Offenbar möchte er dort seinen Star-Status etwas zurückhalten. "Auf seinen Fotos ist er meistens allein zu sehen und es gibt keine mit seinem berühmten Vater David (48) oder seiner Mutter Victoria (49)", gibt die Quelle preis.

Romeo ist über das Liebes-Aus anscheinend hinweg, seine Mutter aber noch nicht. Die 49-Jährige pflegte ein sehr enges Verhältnis zu Mia – sowohl privat als auch beruflich. "Victoria liebt Mia über alles und ist sehr traurig, dass sie und Romeo sich getrennt haben", schilderte ein Informant gegenüber Daily Mail. Die Designerin und das Model seien, was Mode angeht, total auf einer Wellenlänge und wollen auch trotz der Trennung weiterhin zusammenarbeiten. Das zeigte sich auch bei Victorias Modenschau vor wenigen Tagen. Dort saß die 21-Jährige neben den Beckhams in der ersten Reihe. Ihr Ex-Freund war allerdings nicht dabei.

Romeo und Mia waren 2019 zusammengekommen und schienen unzertrennlich zu sein. Nachdem vor ein paar Wochen erstmals über eine Liebeskrise gemunkelt worden war, bestätigten die beiden via Instagram schließlich, dass sie getrennt sind. "Wir sind miteinander aufgewachsen, seit wir 16 sind! Die Liebe nimmt verschiedene Formen und Wege an, wenn man reifer wird. [...] Wir teilen jede Menge Liebe und Respekt füreinander", hieß es in ihrem Statement. Sie wollen weiterhin Freunde bleiben.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham mit seiner Freundin Mia Regan

Getty Images Romeo Beckham und Mia Regan, 2023

