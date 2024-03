Krebskampf: Prinzessin Kates Familie unterstützt sie sehr!

Während Prinzessin Kate (42) ankündigte, sich in der kommenden Zeit auf die Heilung von ihrer Krebserkrankung zu konzentrieren, wird sie zu Hause wohl tatkräftig unterstützt. Denn neben ihrem Mann Prinz William (41) werden wohl auch ihre Eltern Carole (69) und Michael Middleton (74) zur Stelle sein. Ein Insider erklärt Us Weekly: "Ihre Mutter ist bei ihr geblieben, um ihr bei der Erholung zu helfen." Dabei geht es sicher vor allem um die drei Kinder, denn die haben jetzt Osterferien und die Prinzessin kann sicher jede Hilfe gebrauchen. Für ihre Eltern offenbar selbstverständlich – wie Freunde gegenüber Daily Mail betonten, seien die beiden "brillant" darin, einzuspringen, wenn Not am Mann sei. Sie würden sofort alles "stehen und liegen lassen", wenn eines ihrer Kinder Hilfe brauche.

Schon während Kate für einige Wochen im Krankenhaus bleiben musste, sollen ihre Eltern Gatte William zu Hause mit den Kindern unterstützt haben. Das Paar soll extra seinen Terminkalender leer geräumt haben, um dem Schwiegersohn zu helfen und die Enkelkinder zu hüten, wenn dieser Termine wahrnimmt. Aber auch Kates Geschwister sind sicher an ihrer Seite. Die 42-Jährige soll ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Schwester Pippa (40) und ihrem Bruder James (36) haben.

James meldete sich kurz nach dem emotionalen Statement seiner älteren Schwester bei Instagram zu Wort. Er teilte ein süßes Foto, das die beiden zu Kindertagen zeigt. Mit seinen Worten berührt er bestimmt nicht nur Kate und ihre Fans, sondern sichert ihr auch zu, für sie da zu sein. "Im Laufe der Jahre haben wir viele Berge gemeinsam erklommen. Als Familie werden wir auch diesen Berg mit dir besteigen", meint der 36-Jährige.

Getty Images Carole und Michael Middleton im Mai 2023

Instagram / jmidy Prinzessin Kate und ihr Bruder James Middleton als Kinder

