Für die neue Marke: Harry und Meghan planen eine Promo-Tour

Seit wenigen Wochen ist bekannt, dass Herzogin Meghan (42) ein neues Unternehmen auf die Beine gestellt hat – sie launchte nämlich ihre Lifestyle-Marke American Riviera Orchard. Dafür eröffnete sie auch direkt einen neuen Instagram-Account und ließ eine Webseite gestalten. Doch mit diesen Promo-Aktionen ist noch lange nicht Schluss. Wie Daily Mail nun berichtet, planen die ehemalige Schauspielerin und ihr Gatte Prinz Harry (39) sogar, auf eine kleine Tour zu gehen. So sollen die Sussexes im Rahmen der Einführung ihrer neuen Lifestyle-Marke eine Reihe von Auftritten gemeinsam absolvieren. Auch wenn die Brand von Meghan ist, wird Harry sie den Informationen zufolge begleiten.

Bei Experten kommt American Riviera Orchard schon ziemlich gut an. Unter anderem findet PR-Fachfrau Jane Owen das Projekt der ehemaligen Suits-Darstellerin äußerst vielversprechend. "Wenn Meghan sich für ihre neue Marke anstrengt und sicherstellt, dass sie schön und hochwertig ist, [...] wird die Marke meiner Meinung nach ein großer Erfolg werden", verriet sie kürzlich im Gespräch mit Mirror. Ihrer Meinung nach könne das Unternehmen die 100-Millionen-Euro-Marke knacken – und damit auch an die berühmte Konkurrenz rankommen. "Ich würde sagen, sie könnte Victoria Beckham leicht übertreffen", fachsimpelt Jane.

Einige Fans könnten diese Promo-Offensive aber auch in den falschen Hals bekommen – immerhin gab Prinzessin Kate (42) erst vor wenigen Tagen bekannt, dass bei ihr Krebs entdeckt wurde. In einem Pressestatement drückten Harry und Meghan ihr Mitgefühl aus und ließen verlauten: "Wir wünschen Kate und ihrer Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies in Ruhe und Frieden tun können." Über den aktuellen Zustand soll das Paar auch erst aus den Medien erfahren haben – das Vertrauen zu den Sussexes sei angeblich einfach zu beschädigt.

Anzeige Anzeige

Courtesy of la Barbecue/Mega Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III., Prinz William, Prinzessin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass die beiden demnächst Meghans Marke promoten werden? Voll in Ordnung! Sie müssen ja auch normal weiter arbeiten. Taktlos! Sie sollten lieber noch ein wenig warten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de