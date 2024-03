Prinz Harry vermisst seine Familie und denkt an Versöhnung

Am 23. März feierte Prinzessin Eugenie (34) ihren Geburtstag – und das ohne Prinz Harry (39)! Obwohl der zweifache Vater und seine Cousine ein gutes Verhältnis miteinander pflegen, soll er nicht bei ihrer Geburtstagsfeier gewesen sein. Das wäre wahrscheinlich anders, wenn der jüngste Sohn von König Charles (75) noch im Vereinigten Königreich leben würde. Die Royal-Expertin Louella Alderson glaubt, dass der 39-Jährige vor allem heute an die gemeinsamen Zeiten mit seiner Familie zurückdenkt und äußert ihre Überlegungen gegenüber The Mirror: "Prinz Harry denkt vielleicht über seine Zeit mit der königlichen Familie nach und vermisst eventuell sogar seine Beteiligung unter ihnen und den Ereignissen, die sie feiern."

Auch der PR-Experte Ryan McCormick stimmt den Überlegungen von Louella zu und geht davon aus, dass der Bruder von Prinz William (41) "seine Familie vermissen wird". Ryan vermutet, dass vor allem sein Fehlen auf Eugenies Fete Anlass für eine Versöhnung sein könnte. Seine Kollegin hingegen geht eher von einem anderen Beweggrund aus: "Es ist wahrscheinlicher, dass die Krankheiten von König Charles und Kate für Harry eher ein Auslöser sind, um über die Familie nachzudenken, die er zurückgelassen hat. Diese Situationen rücken das Leben ins rechte Licht und könnten ihn daran erinnern, wie wichtig der Familienzusammenhalt ist", erklärt die Fachfrau.

Die Beziehung von Harry und seiner Familie steht schon seit langer Zeit unter Spannung. Nur mit seiner Cousine Eugenie scheint das Verhältnis noch gut zu sein. Der Mann von Herzogin Meghan (42) und die Schwester von Prinzessin Beatrice (35) pflegen weiterhin einen engen Kontakt. Die beiden sollen sich laut Experten-Meinung auf verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen immer gegenseitig unterstützt haben und ihre Beziehung sehr zu schätzen wissen. Könnte die gute Bindung zwischen Harry und Eugenie also Anlass für eine Versöhnung sein?

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Kate im Mai 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Harry und Jack Brooksbank, König Charles' Krönung

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass es jetzt doch zu einer Versöhnung zwischen Harry und den Royals kommt? Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Nein, ich glaube das nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de