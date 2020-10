Timothée Chalamet scheint wieder Single zu sein! Erst im Juni wurden Papparazzibilder öffentlich, die den Schauspieler – kurz nach seiner Trennung von Lily-Rose Depp (21) – mit einer neuen Frau an seiner Seite zeigten: Der "From Dusk till Dawn"-Darstellerin Eiza González (30). Die beiden Turteltauben unternahmen sogar einen gemeinsamen Pärchenurlaub nach Mexiko. Doch nach einem romantischen Sommer soll nun schon wieder alles vorbei sein.

Ein Insider berichtet gegenüber E! News, dass Eiza und Timothée "schon seit einer Weile nicht mehr zusammen" seien. Zwar konnte das Duo während seines fünftägigen Trips "nicht die Hände von einander lassen", aber nur wenig später sollen der "Little Women"-Star und die brünette Schönheit beschlossen haben, getrennte Wege zu gehen. "Sie waren nicht lange zusammen. Es war nur eine kurzlebige Romanze", plaudert die Quelle aus.

Aber auch wenn Timothée im Moment kein Glück in Sachen Liebe zu haben scheint, läuft es wenigstens beruflich prima. Der gebürtige New Yorker ergatterte nicht nur eine Rolle in der Neuverfilmung von "Dune", sonder wird auch in Wes Andersons Comedy "The French Dispatch" zu sehen sein. Beide Produktionen sollen 2021 im Kino erscheinen.

Getty Images Timothée Chalamet bei einem Event in London im Dezember 2019

Getty Images Eiza González bei der "Bloodshot"-Premiere in L.A. im März 2020

Getty Images Timothée Chalamet bei der "Little Women"-Premiere in Paris im Dezember 2019

