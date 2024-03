Arnold Schwarzenegger wurde ein Herzschrittmacher eingesetzt

Arnold Schwarzenegger (76) wurde ein Herzschrittmacher eingesetzt! Der Schauspieler nimmt es mit Humor – er scherzt, er sei nun ein kleines bisschen mehr Maschine, wie sein Terminator-Charakter. Er stellt in seiner Arnold's Pump Club-App klar: "Ich möchte, dass ihr wisst, dass es mir gut geht!" Bereits 1997 waren ihm in einer Operation am offenen Herzen die Herzklappen ersetzt worden, 2018 war für den nötigen Klappenersatz eine nicht-invasive Methode geplant gewesen. Man habe ihm nun zu einem Schrittmacher geraten, nachdem die Ärzte einen unregelmäßigen Herzschlag festgestellt hatten, der durch Narbengewebe von einer früheren Operation verursacht wurde. Arnold berichtet, er müsse eine Weile auf das Fitnessstudio verzichten, aber abgesehen davon fühle er sich einwandfrei.

Eigentlich, so erzähl der einstige kalifornische Gouverneur, würde er seine gesundheitlichen Probleme lieber für sich behalten – doch er erklärt: "Ich habe so viele Nachrichten von Menschen erhalten, die wie ich mit einer bikuspiden Aortenklappe geboren wurden und die mir sagten, dass das Sprechen über meine Herzoperationen ihnen Mut und Hoffnung gegeben hat, damit umzugehen." Für andere eine Stütze sein zu können, mache ihn sehr glücklich. Der Grund dafür ist ein privater: Seine eigene Mutter habe sich geweigert, die Operation vorzunehmen. Arnold betont: "Ich hätte es geheim halten können. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr nicht allein seid!"

Doch auch über die Schattenseiten seiner Herzprobleme spricht er offen. Bei seinem Klappenersatz im Jahr 2018 ging etwas schief – dann wurde aus dem nicht-invasiven Eingriff schnell eine große OP. Der "Pumping Iron"-Star erinnert sich in einem YouTube-Video: "Der Arzt stand vor mir und sagte: 'Wir haben einen Fehler gemacht und durch die Herzwand gestochen... und wir mussten Sie sehr schnell aufschneiden, um Ihr Leben zu retten.'"

United Archives GmbH/ Action Press Arnold Schwarzenegger in "Terminator 2 – Tag der Abrechnung"

Getty Images Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

