Fans entlarven Nippelblitzer auf neuem Foto von Selena Gomez

Selena Gomez (31) versüßte ihren Fans das Wochenende mit heißen Schnappschüssen und teilte zwei Fotos in ihrer Instagram-Story. Die Sängerin posiert auf den Bildern in einem trägerlosen schwarzen BH und setzt ihre Kurven damit gekonnt in Szene. Überraschenderweise sind die Aufnahmen aber nur kurze Zeit später wieder von dem Profil der Sängerin verschwunden. Doch weshalb? Aufmerksamen Beobachtern ist aufgefallen, dass die "Love On"-Interpretin tiefer blicken ließ, als möglicherweise beabsichtigt – Nutzer der Plattform X entdecken einen Nippelblitzer von Selena.

Auf X erntet die Sängerin dennoch – oder gerade wegen des kleinen Malheurs – viel Zuspruch. "Selena Gomez ist eine der authentischsten Stars und sie bearbeitet ihre Bilder nicht groß, bevor sie diese teilt. Das gibt auch anderen Frauen Mut, zu ihren Körpern zu stehen", schreibt ein User. Das Selbstbewusstsein der Musikerin kommt gut an und ihre Fans freuen sich mit ihr. "Das Schönste an Selena ist, dass sie sich in ihrer eigenen Haut wohlfühlt – bleib so wie du bist, Selena, du bist wunderschön", lautet ein weiteres Kompliment.

Es war für die Schauspielerin lange nicht selbstverständlich, den eigenen Körper zu akzeptieren. In einem Interview mit Fast Company hat sie offen über ihre Gewichtszunahme und ihre Erfahrungen damit gesprochen. "Keine der Standardgrößen hat mir gepasst und das hat mich beschämt. Wobei, wie unrealistisch ist es zu glauben, dass sich der Körper einer Frau niemals verändert?", führt sie aus. Aktuell fühle sich der Only Murders in the Building-Star aber wohl in seiner Haut und seinem Leben. "Ein Teil von mir hat das Gefühl, dass ich endlich mit allem in meinem Leben an einem guten Platz bin", erklärte sie in einem Gespräch mit Rolling Stone.

Instagram / selenagomez Selena Gomez in ihrer Instagram-Story, März 2024

Getty Images Selena Gomez bei den SAG Awards 2024

