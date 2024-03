Mal ohne seine Taylor: Travis Kelce checkt Pizzaladen aus

Ja, Travis Kelce (34) gibt es auch noch ohne Taylor Swift (34). Auch wenn der Tight End der Kansas City Chiefs es augenscheinlich liebt, Zeit mit seiner Freundin zu verbringen, so ist er auch ab und an mal ohne sie unterwegs. Wie auch jetzt – am Samstag gönnte sich der Super Bowl-Sieger einen Abend nur mit seinen Freunden. So besuchte er in Cleveland den Geraci's Slice Shop. Dort soll er laut TMZ nicht nur eine leckere Pizza geschlemmt, sondern auch die Zeit mit seinen Jungs total genossen haben.

Der Besitzer des Pizzaladens konnte jedoch wohl kaum seinen Augen trauen, als niemand Geringeres als der NFL-Star in sein Restaurant spazierte. Deswegen bat er Travis auch kurzerhand darum, für ein Foto zu posieren – als Beweis, dass er da war, aber höchstwahrscheinlich auch einfach als Erinnerung für den Besitzer selbst, die er auf Instagram teilte. Von Travis' Herzensdame fehlte an dem Abend jede Spur. Die Beziehung von Travis und Taylor soll aber ganz prächtig laufen.

Vor allem Travis sei total vernarrt in die Sängerin. Wohl auch deswegen liebt der 34-Jährige es, seiner Auserwählten haufenweise Geschenke zu machen – und dafür blecht er einiges. Laut New York Post soll er allein für seine Präsente zum Valentinstag knapp 18.400 Euro ausgegeben haben. Für Taytay ist Travis offenbar nichts zu teuer. "Taylor ist das Beste und Großartigste, was es gibt", schwärmte er in seinem Podcast "New Heights".

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

