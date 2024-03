Schicksalsschlag: Anne Hathaway erlitt 2015 eine Fehlgeburt

Abseits der Kamera führt Anne Hathaway (41) ein glückliches Leben mit ihrem Mann Adam Shulman (42) und den zwei gemeinsamen Söhnen. Doch der Weg zum Muttersein war für die Schauspielerin alles andere als einfach – sie erlebte einen schweren Schicksalsschlag, wie die 41-Jährige nun in einem Interview mit Vanity Fair verrät. "Das erste Mal hat es bei mir nicht geklappt", erzählt sie und fügt hinzu, dass sie im Jahr 2015 eine Fehlgeburt erleiden musste. Diese Erfahrung habe die "Der Teufel trägt Prada"-Berühmtheit eigentlich für sich behalten wollen. Doch die Umstände machten es ihr nicht leicht.

Wie die Hollywood-Bekanntheit weiter verrät, befand sie sich zu diesem Zeitpunkt in einer sehr schweren Situation. Anne spielte zu dieser Zeit in dem Theaterstück "Grounded" mit und verkörperte die Rolle einer werdenden Mutter. "Ich habe ein Theaterstück aufgeführt und musste jeden Abend auf der Bühne entbinden. Es war zu viel, um es für sich zu behalten, während ich auf der Bühne so tat, als wäre alles in Ordnung", erinnert sie sich. Dass sie eine Fehlgeburt durchstehen musste, obwohl ihr Wunsch nach eigenem Nachwuchs so groß war, habe in ihr wohl ziemlich großen Zweifel hervorgerufen. "Es ist wirklich schwer, etwas so sehr zu wollen und sich zu fragen, ob man etwas falsch macht", meint Anne im Interview.

Mittlerweile ist der Kinderwunsch der Beauty in Erfüllung gegangen. Im Jahr 2016 hatten sie und ihr Gatte Adam ihren ersten Sohnemann auf der Welt begrüßen dürfen. 2019 erweiterten sie ihr Familienglück um einen weiteren Jungen. Um ihren Kindern ein ruhiges und eigenständiges Leben ermöglichen zu können, hält Anne die Brüder und den Großteil ihres Lebens aus der Öffentlichkeit raus. "Meine Familie hat Bedürfnisse, und eines der Bedürfnisse von Kindern ist, dass sie in der Lage sein müssen, ihr eigenes Leben zu definieren", erklärte sie gegenüber Porter, während sie einen kleinen Einblick in ihren Alltag abseits der großen Leinwände gab.

