Aus diesem Grund trat Prinzessin Kate allein vor die Kameras

Prinzessin Kates (42) emotionales Video über ihre Krebserkrankung schlug Wellen im Netz. Manche fragten sich jedoch, warum die Dreifach-Mama ausgerechnet in einer solchen Situation allein vor die Kameras muss – gerade da sie sonst meist mit ihrem Gatten Prinz William (41) als Einheit auftritt. "Das war sie als starke Frau, die der Nation eine von Natur aus starke Botschaft mitteilte. Sie brauchte niemanden, der neben ihr saß", erklärt ein Insider laut The Times. Für den besonderen und auch traurigen Anlass sei es wichtig gewesen, dass Kate ganz für sich allein spricht. Das heißt jedoch nicht, dass ihr Ehemann sie nicht bei jedem Schritt dieses Weges begleitet und stützt. Die Quelle betont: "Er unterstützt sie und ihre Familie im Hintergrund."

Gemeinsam mit ihren Eltern steht der Thronfolger seiner Frau seit ihrer Operation bei. "Kate sprach von der Unterstützung ihres Mannes: 'William an meiner Seite zu haben, ist eine große Quelle des Trostes und der Beruhigung.' Und der Prinz ist zweifellos stolz auf den Mut seiner Frau und ihre Entscheidung, die Nachricht so zu verkünden, wie sie es wollte", will der Insider wissen. Gleichzeitig lastet derzeit eine Menge Verantwortung auf den Schultern des Prinzen. Durch die Krebserkrankung seines Vaters König Charles (75) hat sich sein Pensum ohnehin schon erhöht, gleichzeitig will er natürlich für seine Familie da sein – diese Doppelbelastung sei nicht leicht.

Dennoch: Das Video stieß auf überwiegend positive Reaktionen. Im Netz regnete es Mitgefühlsbekundungen und Genesungswünsche aus aller Welt. Auch Charles ließ verkünden, dass er fest an ihrer Seite stehe. Ein Sprecher des Buckingham-Palasts bestätigte laut Page Six, dass "Seine Majestät sehr stolz auf Catherine ist, dass sie so mutig gesprochen hat".

