"Letzter Song": Shakira will nicht mehr über ihren Ex singen

Nach zwölf gemeinsamen Jahren ging die Ehe von Shakira (47) und Gerard Piqué (37) im Juni 2022 wegen einer Affäre des Fußballstars in die Brüche. Seither verarbeitet die Musikerin den Seitensprung ihres Ex-Mannes in ihren Liedern. Im vergangenen Jahr veröffentlichte der Popstar sogar einen Diss-Track gegen den Vater ihrer Kinder. In ihrem neuen Album "Las Mujeres Ya No Lloran" (auf Deutsch: "Frauen weinen nicht mehr") widmet sie dem Sportler erneut einen Song, der den Titel "Última" trägt. Mit dem Lied, das auf Deutsch so viel wie "Der Letzte Song" bedeutet, möchte die 47-Jährige scheinbar ein für alle Mal das Kapitel abschließen. Im Interview mit Apple Music findet sie deutliche Worte. "Ich bin froh, dass das Lied auf dem Album ist. Es ist der letzte Song, der allerletzte Song, den ich für ihn geschrieben habe", betont die Musikerin.

Dass Shakira nach zahlreichen Trennungsliedern nun genug hat, scheint für einige Fans wohl eine Erleichterung zu sein. Unter ihrem Beitrag auf Instagram zu dem neuen Album häuft sich die Kritik. "Um Himmels Willen, Shakira, es ist an der Zeit, dass du über deinen Ex hinwegkommst! Warum bringst du immer noch Lieder über ihn heraus?", fragt sich ein Nutzer. "Kann sie bitte die Trennung endlich überwinden. Niemand will mehr die Songs über Gerard hören", stimmt ein weiterer User zu.

Auch wenn zahlreiche Fans sich genervt von den emotionalen Liedern zeigen. Für Shakira war die Musik eine hilfreiche Therapie, wie sie im Interview mit Apple Music erklärt. "Ich musste die Scherben meiner selbst aufsammeln und sie dann wieder zusammensetzen, und die Musik war der Klebstoff dafür", gesteht die Grammy-Preisträgerin.

Getty Images Gerard Piqué mit Shakira bei den Billboard Music Awards

Getty Images Shakira, Filmfestival Cannes 2022

