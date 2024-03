Schon bald! Dann startet endlich wieder "Sing meinen Song"!

In wenigen Wochen geht Sing meinen Song endlich wieder los! Auch in diesem Jahr reisen wieder so einige Musiker nach Südafrika, um die Hits der anderen völlig neu zu interpretieren. Dabei bleibt oftmals kein Auge trocken und es gibt viele emotionale Momente. Nun steht auch endlich der Starttermin der neuen Staffel fest! "Ab dem 23. April um 20:15 Uhr treffen sich sieben Ausnahmemusiker in Südafrika auf der 'Sing meinen Song'-Couch, um sich – und den Zuschauenden – musikalische Abende der Extraklasse zu schenken", heißt es in einer Pressemitteilung von Vox.

Durch den Abend führt wie üblich seit fünf Staffeln Johannes Oerding (42) – für ihn hat die beliebte Gesangsshow einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen. "'Sing meinen Song' bedeutet für mich ganz viel Inspiration. Ich gehe immer mit viel, viel mehr, als ich gekommen bin", plaudert der Sänger im Interview mit dem Sender aus und könne es wohl kaum erwarten, bis die neuen Folgen endlich über die Bildschirme in ganz Deutschland flimmern.

Zu den diesjährigen Teilnehmern gehören Juli-Frontfrau Eva Briegel, Sammy Amara (44) sowie Joy Denalane (50). Aber auch Eko Fresh (40), Emilio (27) und Tim Bendzko (38) werden an den Start gehen. Doch damit nicht genug – es gibt in dieser Staffel sogar einen Special Guest! Peter Maffay (74) wird dem "Sing meinen Song"-Cast vor seiner Tournee einen Besuch abstatten! "Ich freue mich auf einen Abend voller Musik und Erinnerungen – und das in diesem Kreis toller Künstlerinnen und Künstler. Das habe ich in der Form in meiner langen Karriere auch noch nicht erlebt!", äußerte er sich glücklich, wie DWDL berichtete.

Clueso bei "Sing meinen Song"

Peter Maffay bei "Sing meinen Song"

