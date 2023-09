Fünf Kids: Stacey Solomon und Joe haben unromantische Phase

Bei Stacey Solomon (33) und ihrem Mann Joe Swash bleibt derzeit die Zweisamkeit auf der Strecke. Im Juli des vergangenen Jahres hatten sich die Sängerin und der Schauspieler im Rahmen einer intimen Zeremonie das Jawort gegeben. Nur wenige Monate später erblickte das fünfte Kind der einstigen X Factor-Teilnehmerin das Licht der Welt. Bleibt da noch viel Zeit für romantische Stunden mit ihrem Liebsten? Das verrät Stacey jetzt.

"Ich glaube, Joe und ich befinden uns in unserer nicht-romantischen Ära", plaudert die 33-Jährige im Interview mit Ok! Magazine aus. Aufgrund der vielen Kinder schaffe es das Paar derzeit nicht, sich genug Zeit für Zweisamkeit einzuräumen. "Kürzlich waren wir auf der Hochzeit eines Freundes und haben eine Nacht zusammen verbracht, was wirklich schön war, aber ansonsten passiert das nur ein- oder zweimal im Jahr", erklärt Stacey.

Weiteren Nachwuchs plane das Paar daher nicht. "Wir wollen nicht noch mehr – wir kommen damit nicht zurecht", gibt die Musikerin offen zu und stellt zudem klar, dass sie es aber nicht bereue, so viele Kinder bekommen zu haben. "Wir sind so dankbar, sie zu haben. Wir werden wieder romantisch... aber erst in 20 Jahren", betont Stacey.

Anzeige

Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon mit ihren Kids, August 2023

Anzeige

Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon, 2023

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und Joe Swash mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de