Endlich Erfolg? Katie Price plant 40 Auftritte als Sängerin

In der Vergangenheit versuchte Katie Price (45) schon oft als Sängerin Fuß zu fassen. Damit hatte das ehemalige Boxenluder jedoch immer eher weniger Erfolg. Mit ihrem Coversong von "A Whole New World" hatten sie und ihr Ex-Mann Peter André ordentlich Kritik geerntet. Nimmt ihre Musikkarriere jetzt doch noch eine überraschende Wendung? Seitdem sie vor wenigen Monaten einige Gastauftritte als Sängerin bei dem Musical "Sleeping Beauty" hatte, kann sie sich vor Anfragen nun kaum noch retten, wie Katie jetzt im Podcast "Straight To The Comments" berichtet. "Es ist komisch, normalerweise machen sich alle über mich lustig, wenn ich singe. Doch jetzt wurde ich plötzlich für 40 Termine im Sommer gebucht", erzählt die 45-Jährige stolz. "Ich gehe zusammen mit Jedwards auf Tour und werde fünf Songs live performen", freut sich das Model.

Die unverhofften Musikjobs kommen bei Katie wohl gerade richtig. Denn die TV-Bekanntheit kämpft mit einem riesigen Schuldenberg. Laut Daily Mail hat Katie Steuerschulden in Höhe von 3,7 Millionen Euro angehäuft. Vor wenigen Tagen mussten sie deshalb erneut Insolvenz anmelden. Doch das ist nicht alles! Wegen Insolvenzbetrug droht dem Model sogar womöglich eine Gefängnisstrafe. Davon zeigt sich die Autorin jedoch unberührt. "Ich habe die Nase voll von den Mahnungen und den Gerichtsterminen. Es ist mir wirklich egal, ob ich ins Gefängnis muss. Denn dann hat es sich endlich erledigt", erklärte sie gegenüber Mirror.

Immerhin läuft es bei der Fünffachmutter in der Liebe besser als in Sachen Finanzen. Kürzlich gab sie ihre Beziehung zu dem fünfzehn Jahre jüngeren John Joe Slater bekannt. Mit dem Realitystar scheint das Model nun auf Wolke sieben zu schweben. "Sie will JJ auf jeden Fall heiraten und wenn er ihr in den nächsten Wochen einen Antrag macht, wird sie auf jeden Fall 'Ja' sagen", berichtete ein Insider gegenüber Hello!.

Getty Images Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

ActionPress Katie Price und JJ Slater im März 2024

