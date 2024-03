So romantisch feiert Ciara neun Jahre mit Russell Wilson!

So schön kann Liebe sein! Ciara (38) und ihr Mann Russell Wilson (35) scheinen so verliebt zu sein wie eh und je. Dies zeigt die Sängerin jetzt mit einem neuen Instagram-Post. Auf den Aufnahmen sieht man sie strahlend eine Anzahl an roten Herzluftballons halten – darunter schreibt sie: "26. März, der Tag, an dem wir uns kennengelernt haben – vor neun Jahren und für immer einer der besten Tage meines Lebens. Ich liebe dich so sehr", und verlinkt ihren Gatten. Russell zögert daraufhin nicht lange und teilt das Bild in seiner Story. Bei so viel Liebe kann man doch nur neidisch werden, oder?

Die Fans freuen sich jedenfalls für das Paar und zeigen es auch in den Kommentaren. "Russell hat definitiv die richtige Frau geheiratet und Ciara definitiv den richtigen Mann. Herzlichen Glückwunsch!", lautet einer der Kommentare. Ein weiterer User schreibt: "Die Art und Weise, wie Russ dir seine Liebe zeigt, ist wunderschön." Die Follower sind sich also einig und finden: Ciara und Russel lieben sich wirklich!

Der Sportler und die "1,2 Step"-Interpretin machten ihre Beziehung im April 2015 öffentlich, indem sie sich gemeinsam bei einem offiziellen Dinner des damaligen Präsidenten Barack Obama (62) zeigten. Im selben Jahr machte Russell seiner Liebsten schon den Antrag – ein Jahr später, im Juli 2016, gab sich das Paar dann das Jawort. Ciara, die auch einen Sohn mit Rapper Future (40) teilt, bekam dann 2017 ihr erstes gemeinsames Kind mit dem Pittsburgh-Steelers-Spieler: Tochter Sienna Princess. Drei Jahre später durften sie ihren Sohn Win Harrison auf der Welt begrüßen und im Dezember vergangenen Jahres ihr zweites Töchterchen Amora Princess.

Instagram / ciara Russell Wilson und Ciara, Ehepaar

Instagram / dangerusswilson Ciara und Russell Wilson mit ihren Kindern

