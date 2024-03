So stellt sich Paris Hilton die Zukunft ihrer Kinder vor

Paris Hilton (43) hat klare Vorstellungen fürdie Zukunft ihrer Sprösslinge. Die Hotelerbin und ihr Ehemann Carter Reum sind Eltern eines Sohnes und einer Tochter. Obwohl ihr Nachwuchs noch ziemlich klein ist, hat die zweifache Mutter einen festen Wunsch für die Zukunft ihrer Babys. "Ich möchte einfach nur, dass sich meine Kinder geliebt und gesehen fühlen und dass ich die nächste Generation von jemandem sein möchte, der der Welt Positives bringt und ein großes Herz und viel Liebe hat", erklärte Paris laut Gala im Rahmen einer Podiumsdiskussion.

Der 43-Jährigen sei es wichtig, dass ihre Tochter und ihr Sohn nicht im Rampenlicht stehen, wie ihre berühmte Mutter. "Und auch ein Leben außerhalb der sozialen Medien zu leben und nicht ständig am Handy zu sein", wünscht sich Paris für ihre Kids. Der Nutzung von Social Media stehe sie sehr kritisch gegenüber. "Kinder gehen nicht mehr nach draußen und spielen nicht mehr so ​​viel, weil alle so beschäftigt mit ihren Telefonen sind", betont die Nichte von Kyle Richards (55) deutlich und geht dabei auch mit sich selbst ins Gericht: "Hoffentlich werden meine Kinder nicht so süchtig nach sozialen Medien wie ich."

Anfang 2023 verriet Paris, dass sie mithilfe einer Leihmutter ihren Sohn Phoenix (1) auf der Welt willkommen heißen durfte. Wenige Monate später folgte die nächste Überraschung – ihr Sohn freute sich über seine Schwester London. In ihrer Mutterrolle gehe Paris total auf, wie sie in einem Interview mit People schilderte: "Mein Leben fühlt sich so erfüllt an, weil ich erst meinen kleinen Jungen und jetzt mein kleines Mädchen habe."

TikTok / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix, März 2024

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix Barron

