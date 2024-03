Wegen Ryan? Deshalb zog sich Eva Mendes aus Hollywood zurück

Eva Mendes (50) und Ryan Gosling (43) gehen bereits seit über zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Inzwischen haben die beiden Schauspieler auch gemeinsamen Nachwuchs. Während der Barbie-Darsteller jedoch auch beruflich einen Erfolg nach dem nächsten feiert, hatte sich seine Liebste vor geraumer Zeit aus Hollywood zurückgezogen. Nun verrät sie den Grund für die Entscheidung – wobei dieser kaum persönlicher sein könnte. Denn statt sich weiterhin ihrer Filmkarriere zu widmen, priorisiert sie lieber die Zeit mit ihrer Familie. "Es war fast so etwas wie eine nonverbale Vereinbarung, die lautete: 'Ok, er wird arbeiten und ich werde arbeiten, ich werde nur eben einfach hier arbeiten'", erklärt Eva in der TV-Show "Today".

Bis heute bereut die 50-Jährige die Entscheidung, dem Rampenlicht den Rücken zu kehren, keinesfalls. Ganz im Gegenteil sogar: "Es war ein Kinderspiel. Ich bin so glücklich und ich dachte, wenn ich diese Zeit mit meinen Kindern verbringen kann... und ich habe immer noch gearbeitet, ich habe nur nicht geschauspielert, weil die Schauspielerei dich an Drehorte bringt, sie bringt dich weg." Und eben die räumliche Trennung von ihren Liebsten sei es gewesen, die Eva einst zu dem bedeutenden Schritt veranlasst hatte. Auch, dass Ryan noch immer ein gefeierter Leinwandstar ist, stört die zweifache Mutter nicht. Als sie auf die damalige Zusammenarbeit mit ihm zu sprechen kommt, kann sie sich die Schwärmerei kaum verkneifen: "Die Art und Weise, wie er arbeitet, sein Engagement für sein Handwerk, wie er alles so gut wie möglich machen will."

Obwohl Ryan und Eva ihre Beziehung nicht an die große Glocke hängen und sie stattdessen lieber aus der Öffentlichkeit heraushalten, sorgte ihr gemeinsames Privatleben zuletzt für Gesprächsstoff. Wie ein Insider gegenüber InTouch behauptete, soll sich das Paar klammheimlich das Jawort gegeben haben – und zwar bereits vor zwei Jahren. "Sie hatten eine geheime Hinterhof-Hochzeit in ihrem Haus in Los Feliz. [...] Es war sehr intim – nur ihre unmittelbare Familie und die Kinder waren dabei", wollte der Informant wissen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Ryan und Evas Vereinbarung? Na ja, ich finde das Ganze etwas veraltet. Ich finde sie super – schließlich scheinen beide damit zufrieden zu sein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de