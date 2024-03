Eine Boyband schreibt ein Liebeslied für Prinzessin Alexia!

Die jungen Männer liegen ihr zu Füßen! Prinzessin Alexia (18) ist die mittlere Tochter von König Willem-Alexander (56) und seiner Ehefrau Königin Máxima (52). Die niederländische Prinzessin gilt als Single-Lady und kann sich vor Verehrern scheinbar kaum retten: Die Boygroup Aantal Jongens widmet der schönen Teenagerin nun sogar einen eigenen Song! "So wie du gehst, kann ich nicht widerstehen. Du hast blaues Blut und ich nicht, ich bin normal, also siehst du mich nicht", lautet unter anderem eine Strophe des Liedes "Alexia".

Doch gibt es auch einen Anlass für die romantische Lobeshymne auf die Prinzessin? Den fünf Musikern kam zu Ohren, dass Alexia überlege, in Groningen, einer Großstadt im Norden der Niederlande, zu studieren – der Heimatstadt von Aantal Jongens. "Alexia, komm und studiere in Groningen", lautete daher der Appell der Band im Gespräch mit RTV Noord. "Groningen ist eine wunderschöne Stadt!", fügten sie noch hinzu.

Vergangenes Jahr nahm Alexia zum ersten Mal einen Termin ohne ihre Eltern wahr. In Rotterdam taufte die Adlige die Vox Alexia, ein Schiff der niederländischen Reederei Van Oord. Für den feierlichen Anlass schlüpfte sie in ein elegantes Outfit und bewies damit durchaus Geschmack: In einem schwarzen langen Kleid, das mit Rüschen besetzt war, machte sie eine ausgesprochen gute Figur.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Alexia, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Alexia bei einer Schiffstaufe

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von der Liebeserklärung an Prinzessin Alexia? Total süß! Eher kitschig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de