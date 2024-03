"Hunger Games"-Star Donald Sutherland publiziert Memoiren!

Donald Sutherland (88) ist ein bekannter kanadischer Schauspieler. Dem jüngeren Publikum dürfte er vor allem durch seine Rolle als Präsident Coriolanus Snow in der Filmreihe "Die Tribute von Panem" bekannt sein. Nun veröffentlicht er seine Memoiren "Made Up, But Still True" und spricht darin über sein langes Leben in der Filmbranche sowie über seine Kindheit und Begegnungen mit dem Tod. "Mit seiner unverblümten Ehrlichkeit und seinem bösen Humor schildert der berühmte Schauspieler in diesem Buch, das für eine ganze Generation steht, sein Leben, seine viel zu häufigen Begegnungen mit dem Tod, die liebevolle Beziehung zu seinen Eltern und die Geschichten hinter den Kulissen der Filme, in denen er mitgespielt hat", so der Verlag über Donalds Autobiografie.

In seinem Buch thematisiert der 88-Jährige auch Kinderkrankheiten, die er nur knapp überlebte. So war er als Kind unter anderem an Kinderlähmung, rheumatischem Fieber und spinaler Meningitis erkrankt. Aber auch auf seine Teenagerjahre und die in der Pubertät vorsichtig aufkeimende Sexualität geht Donald ein.

Vor einigen Jahren gestand Donald, dass er um seine berühmte Rolle in der Hunger Games-Reihe selbst gebeten hatte. "Niemand hat mich gefragt. Ich habe den Part nicht angeboten bekommen. Ich liebe es, Scripte zu lesen, und dieses hat mich gereizt. Ich habe ihnen einen Brief geschrieben", verriet er im Interview mit GQ. Auch auf seine Beweggründe ging er näher ein: "Ich dachte, dass es ein unglaublich wichtiger Film wird und ich wollte ein Teil davon sein."

Getty Images Donald Sutherland, Schauspieler

Getty Images Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, und Donald Sutherland 2015

