"Immer ernster": Ariana Grande wird von Ethan unterstützt!

Ariana Grande (30) und ihre neue Flamme Ethan Slater (31) sind allem Anschein nach ein echtes Dream-Team! Das verrät ein Insider jetzt gegenüber Entertainment Tonight. "Ariana fühlt sich im Allgemeinen großartig und ist sehr stolz auf ihr neues Album", plaudert die Quelle aus und fügt hinzu: "Ethan war an ihrer Seite und hat sie sowohl persönlich als auch beruflich unterstützt." Mittlerweile soll die Beziehung der beiden sogar immer ernster werden. Der Informant behauptet gegenüber dem Medium: "Sie blicken in die Zukunft und auf alles, was für sie als Paar und als Individuen auf dem Spiel steht. Die Dinge werden immer ernster."

Nach vielen Jahren des Wartens brachte die Musikerin am Anfang dieses Monats endlich ein neues Album auf den Markt. In diesem soll sie unter anderem auch von der Beziehung mit dem Broadwaystar singen. Aber die Scheidung und Trennung von ihrem damaligen Ehemann Dalton Gomez soll die "Eternal Sunshine"-Interpretin ebenfalls in einigen ihrer aktuellen Songs verarbeiten. "Selbst in den schwersten Momenten des Verlusts und der Trauer, die man auf dem Album hört, gab es so viel Liebe und Aufrichtigkeit", öffnete sich die Schönheit in einem Interview in der "Zach Sang Show".

Im vergangenen Jahr scheint Ariana so einiges durchgemacht zu haben. Für ihre neue Romanze, die im Juli 2023 an die Öffentlichkeit gelangt war, bekam die 30-Jährige nämlich einen ziemlichen Shitstorm. Sie lernte Ethan damals bei den Dreharbeiten am Set von "Wicked" kennen. Da Ariana und ihr Co-Star zu besagtem Zeitraum jeweils verheiratet waren, kursierten einige böse Gerüchte, die der "Yes, and?"-Interpretin Untreue vorwarfen. Trotzdem ließ sich die US-Amerikanerin davon nicht unterkriegen und zeigte sich wenige Monate später mit ihrem Neuen sogar öffentlich.

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin, 2024

Instagram / andrewrannells Josh Gad, Ethan Slater, Andrew Rannells und Ariana Grande, 2023

