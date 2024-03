Kate erkrankt: So emotional wird König Charles' erste Rede

König Charles III. (75) hat eine Rede aufgenommen, die heute beim königlichen Maundy-Gottesdienst in der Kathedrale von Worcester übertragen wird. Unter anderem Independent liegen aber schon Ausschnitte der voraufgezeichneten Ansprache vor. So werde er wohl betonen, dass Jesus ein "Beispiel dafür gegeben hat, wie wir einander dienen und füreinander sorgen sollten", und dass wir als Nation "diejenigen, die uns die Hand der Freundschaft reichen, brauchen und sehr davon profitieren, besonders in Zeiten der Not". Es ist das erste Mal, dass der Monarch eine Rede hält, seitdem er und auch seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) ihre Krebserkrankungen öffentlich gemacht haben.

Vor allem "in einer Zeit der Not" seien Freundschaftstaten so wichtig. Charles geht zwar nicht spezifisch auf seine und Kates Diagnose ein, jedoch könnten sich seine Worte auch auf die Herausforderung beziehen, die er und die 42-Jährige noch durchmachen müssen. Erst vor wenigen Tagen meldete sich die Dreifachmama bei ihren Fans via Instagram, um den Spekulationen rund um ihrer Gesundheit ein Ende zu setzen: "Die OP war erfolgreich, obwohl bei den Tests nach der OP herausgefunden wurde, dass da doch Krebs war."

Laut einem Insider sollen sich Charles und Kate in dieser für sie schweren Zeit unterstützen. "Als sie zusammen im Krankenhaus waren, sind sie oft den Korridor entlang gelaufen, um Zeit zusammen zu verbringen. Er hat sie die ganze Zeit über ermutigt und unterstützt", meint eine Quelle gegenüber der britischen The Times. Die zwei Royals hätten zwar schon immer eine enge Beziehung gehabt, doch jetzt scheint sich ihre Verbindung noch zu stärken.

König Charles, 2023

König Charles

