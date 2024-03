Krass! Leyla Lahouars Nachbarn klauen ihr einen WC-Hocker

Leyla Lahouar (27) ist außer sich! Auf Instagram macht die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin ihrem Ärger Luft. "Ihr wisst ja, dass ich richtig ekelhafte Nachbarn habe. Da waren ja schon richtig viele Dramen", erzählt die Frankfurterin. Laut der Influencerin klauen ihre Nachbarn regelmäßig ihre Pakete. Doch ob sich die Langfinger wohl über das neueste Diebesgut freuen werden? In dem geklauten Paket sei nämlich ein Hocker gewesen, der den WC-Gang erleichtern soll. "Ich wünsche dir einen guten Rutsch mit meinem Klo-Unter-Dings. Das ist einfach lächerlich! Wie kann man denn so etwas klauen?", schimpft die Beauty und fügt noch hämisch hinzu: "Hoffentlich hast du Verstopfungen und selbst mit diesem scheiß Hocker rutscht nichts mehr raus!"

Die Fans feiern Leyla für ihre Offenheit und kommentieren fleißig den Beitrag. "Anstatt nächstes Mal den Nachbarn zu fragen 'Wie gehts?', kannst du ihn jetzt fragen: 'Na, was macht der Stuhlgang?'", schreibt ein amüsierter User. "Guten Rutsch, du bist einfach so witzig und süß... Was sind das für Nachbarn bitte? Ich wäre gerne deine Nachbarin", lautet ein weiterer Kommentar. "Schick mal Mike rüber. Der soll das regeln", schlägt ein weiterer Follower vor.

Denn seit Kurzem ist Leyla mit dem TV-Hottie Mike Heiter (31) zusammen. Die beiden hatten sich während ihrer Zeit im australischen Dschungel kennengelernt und wurden nach der Show ein Paar. Jüngst teilten die beiden Realitystars dann auch einen süßen Schnappschuss, auf dem sie sich leidenschaftlich küssen. "Momente", schrieb der Tattooliebhaber zu dem romantischen Knutsch-Pic.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Influencerin

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar

Was haltet ihr von Leylas Humor in Bezug auf den gestohlenen Hocker?



