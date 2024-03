Liebeskrise? Hailey Bieber soll wegen Justin um Ehe kämpfen

Ihre Ehe steht weiterhin im Fokus. Nach ihrer Heirat 2018 kommt es immer wieder zu Gerüchten, dass es bei Hailey (27) und Justin Bieber (30) kriselt. Befeuert wurde das Ganze noch, als der Vater des Models seine Fans zu Gebeten für das Paar aufgerufen hatte. Wenige Wochen später kommt es nun erneut zu Spekulationen über die Beziehung des Sängers und seiner Frau. Ein Insider schilderte nämlich gegenüber InTouch: "Hailey kämpft. Sie braucht einfach Zeit, um die Dinge selbst zu regeln."

Bereits im Februar erklärte ein Informant gegenüber dem Magazin, dass die 27-Jährige ihren Gatten als "anhänglich" empfinde und glaubt, dass "Justin sich für sein emotionales und psychisches Wohlbefinden sehr auf sie verlässt". Hailey sei das zu viel, weswegen sie ihre Ehe infrage stelle. "Es gibt Zeiten, in denen Hailey einfach nur Schluss machen will, damit sie wieder auf sich allein gestellt ist", so die Quelle. Auch die Freunde der beiden seien laut InTouch überrascht, "dass sie es so lange ausgehalten haben".

Als Stephen Baldwin (57) die Öffentlichkeit um Gebete für seine Tochter und seinen Schwiegersohn gebeten hatte, führte das bei Hailey zu großer Empörung. TMZ berichtete, dass sie sich über die Aufmerksamkeit der Medien aufgeregt habe. Obwohl es der 57-Jährige nur gut gemeint habe, sei die Unternehmerin alles andere als erfreut oder gar dankbar gewesen.

Getty Images Hailey Bieber im Dezember 2022

Splash News / ActionPress Hailey und Justin Bieber, Juli 2023

