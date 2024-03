Mariah Carey feierte ihren 55. Geburtstag mit viel Glamour!

Mariah Carey (55) ließ am Mittwoch ordentlich die Korken knallen, denn die Popdiva hatte Geburtstag. Zu ihrem 55. Jahrestag ging es die "We Belong Together"-Interpretin standesgemäß opulent und glamourös an. Während sie tagsüber in einem blauen Paillettenkleid auf einer Yacht relaxte, tanzte sie am Abend in einem nicht weniger funkelnden Dress in die Nacht hinein. Via Instagram ließ die Sängerin ihre Fans an diesem Spektakel teilhaben und machte deutlich, dass sie sich mit 55 besser denn je fühlt. Mit dem Hashtag #feelsgood zeigte sie ihrer Community, wie wohl sie sich an ihrem Ehrentag gefühlt hat.

Das war allerdings nicht immer so. In einem früheren Interview mit People gab die Musikerin nämlich zu, dass ihr das Älterwerden schon ein wenig zusetzt. "Ich glaube, ich muss das Alter für immer vergessen. Ehrlich gesagt, wenn man es selbst beziffert, fragt man sich nur: Warum? Warum macht man das?", erklärte sie zu dieser Zeit. Später sagte die Beauty sogar, dass sie einfach auf die Welt abgesetzt wurde und es ein "märchenhaftes Erlebnis" gewesen sei.

In ihren bisherigen 55 Jahren hat Mariah aber schon so einiges erreicht. So ist die erfolgreiche Sängerin nicht nur fünffache Grammy-Gewinnerin und stolze Besitzerin eines Walk-of-Fame-Sterns, sondern auch liebende Mutter von Zwillingen. Mit ihrem Ex Nick Cannon (43) begrüßte sie 2011 die Kinder Moroccan (12) und Monroe (12) auf der Welt. Und dass sie ihr Leben bereichern, machte sie vor über zwei Jahren in einem Interview gegenüber Us Weekly deutlich. "Da muss ich jetzt aus 'Girls Club' zitieren und sagen: 'Ich bin keine normale Mutter. Ich bin eine coole Mum. In diesem Haus gibt es keine Regeln'", gab sie schmunzelnd zu. Sie möge es einfach nicht, wenn sie der "Bösewicht" sein muss.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey, Sängerin

Getty Images Mariah Carey mit ihren Kindern Moroccan und Monroe Cannon bei der "Enola Holmes 2"-Premiere

