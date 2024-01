Glamouröse Bademode: In diesem Look geht Mariah Carey baden

Mariah Carey (54) hat sich einen Namen als echte Diva gemacht. Ihr Markenzeichen: ein meist sehr eng anliegendes, funkelndes Kleid mit einem tiefen Ausschnitt. Wenn es um Mode geht, liebt die Sängerin es, aufzufallen. Und sogar beim Baden verzichtet sie nicht auf Glamour! Schon 2020 ging sie etwa im Glitzerkleid baden. Auch in diesem Jahr hat Mariah wieder keine Lust auf Bikini und geht kurzerhand im Glitzer-Fummel in den Pool.

Auf Instagram postet die Berühmtheit ein Video ihres neuesten Looks – ein glitzerndes, transparentes Minikleid. "Badebekleidung '24", schreibt sie unter dem Beitrag. In funkelnder Bademode präsentiert die 54-Jährige ihren Mega-Body. Dafür posiert Mariah am Pool und setzt sowohl sich als auch ihre sexy Strass-Swimwear gekonnt in Szene. "Wie kann jemand nur so schön und talentiert sein", schreibt ein Fan.

Erst vor wenigen Wochen gaben Mariah und Bryan Tanaka (40) ihre Trennung bekannt. Obwohl die beiden ganze acht Jahre liiert waren, scheint die Ikone nicht besonders traurig darüber zu sein. Statt Trübsal zu blasen, zeigt sie sich lächelnd in der Öffentlichkeit und verzaubert ihre Fans mit sexy Glitzer-Looks.

Instagram / mariahcarey/ Mariah Carey posiert in Bademode

