Nur zu zweit: Taylor Swift und Travis genießen ihre Auszeit!

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) schweben auf Wolke sieben und genießen ihre Zweisamkeit sehr! Das verrät ein Insider jetzt gegenüber Entertainment Tonight. "Taylor und Travis genießen ihre gemeinsame Auszeit. Sie wissen das Hier und Jetzt zu schätzen und die Liebe, die sie miteinander teilen. Wenn sie in der Lage sind, einfach zu entspannen, lieben sie es, mit ihren Freunden und ihrer Familie abzuhängen, zu reisen, neue Dinge zusammen zu sehen und ihre Privatsphäre zu genießen!", äußert sich der Informant.

Zuletzt gönnte sich das Liebespaar nämlich einen Urlaub in der Karibik. Dort wurden die Sängerin und ihr Partner überglücklich beim Knutschen erwischt, während sie eine feuchtfröhliche Abkühlung im Meer genossen. "Sie sind dankbar, dass sie einander haben und unterstützen sich gegenseitig in jeder Hinsicht. Während sie diesen Moment genießen, freuen sie sich auch auf das, was die Zukunft bringt", behauptet die Quelle gegenüber dem Magazin und fügt außerdem hinzu: "Sie wollen weiter zusammenwachsen und glücklich und gesund sein. Ihre Freunde und Familie unterstützen sie nach wie vor."

Dass Taylors Familienmitglieder ziemliche Fans von ihrem neuen Schatz sind, hat einen ganz besonderen Grund. "Travis ist ein großer Kerl und niemand würde sich mit ihm anlegen, denn wenn es um Taylor geht, würde er nicht lange fackeln, wenn jemand versucht, in ihre Nähe zu kommen", plauderte ein Insider gegenüber Daily Mail aus. Das gewisse Beschützerauftreten erkennt ebenfalls Körpersprache-Expertin Judi James. Sie erklärt, dass der oftmals "ernstere Blick" des Sportlers ein Zeichen dafür sei, dass er "Taylor in der Öffentlichkeit beschützen" wolle.

Mike Kirschbaum/Wynn Las Vegas/Mega Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Super Bowl

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

