Trotz Erkrankung: Wird Prinzessin Kate öffentlich auftreten?

Seit ihrer Bauchoperation im Januar hat sich Prinzessin Kate (42) aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Das sorgte vor allem in den vergangenen Wochen für diverse Verschwörungstheorien im Netz. Vor wenigen Tagen machte die dreifache Mutter dann mit einem emotionalen Video, das sie in den sozialen Netzwerken teilte, ihre Krebserkrankung publik. Laut eines Palastinsiders, der sich gegenüber The Sun äußerte, werde sich die Prinzessin auch in Zukunft aus der Öffentlichkeit fernhalten. Sie könne allerdings an Veranstaltungen teilnehmen, falls sie dazu in der Lage ist. Aus Palastkreisen ist zu vernehmen, dass dies nicht zwangsläufig eine Rückkehr zu den royalen Pflichten bedeuten würde – eine Rückkehr geschehe lediglich auf Anraten ihrer Ärzte.

Seit der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung darf sich die Prinzessin über Genesungswünsche aus der ganzen Welt freuen. Für die lieben Worte bedankte sich nun ihre Schwiegermutter, Königin Camilla (76). "Ich weiß, dass Catherine von all den freundlichen Wünschen und der Unterstützung begeistert ist", versicherte die Ehefrau von König Charles III. (75) laut The Sun auf einem Bauernmarkt in Shrewsbury den dort anwesenden Royal-Fans.

Der Gesundheitszustand des Königs und von Prinzessin Kate scheint auch Auswirkungen auf die Karrierepläne von Prinz Harry (39) und seiner Ehefrau Meghan (42) zu haben: Laut dem königlichen Experten Richard Fitzwilliams, der sich gegenüber OK! Magazine äußerte, werden die beiden wohl vor allem wegen ihrer immer weiter schwindenden Beliebtheit in den USA und in Großbritannien von weiteren Promo- oder Rebranding-Aktionen absehen. Laut Richard könnte dies sonst als "geschmacklos" angesehen werden und zu ihrem "Absturz" führen.

