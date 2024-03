Vor Jahren: Usher erlebte "merkwürdige Dinge" mit P. Diddy

Derzeit steht der US-Rapper P. Diddy (54) erneut heftig in der Kritik: Dem "I'll Be Missing You"-Interpreten wird sexuelle Gewalt und Menschenhandel vorgeworfen. Kürzlich wurden aufgrund der Vorwürfe auch seine Häuser in Amerika durchsucht. Doch bereits ein altes Interview mit dem Sänger Usher (45) aus dem Jahr 2016 wirft Fragen auf. Zu Gast bei der Radioshow "The Howard Stern Show" erzählte der "DJ Got Us Fallin' In Love"-Interpret von merkwürdigen Ereignissen mit P. Diddy: Im Alter von 14 Jahren sei er zu einer von Diddys Villen in New York geschickt worden, um "den Lebensstil kennenzulernen", der im Musikgeschäft üblich ist. "Es war ziemlich wild. Es war verrückt. Es geschahen sehr merkwürdige Dinge, die ich nicht unbedingt verstand", verriet Usher. Auf die Frage, ob er jemals eines seiner eigenen Kinder dorthin schicken würde, betonte der Musiker lautstark: "Auf keinen Fall!"

Wie CNN berichtet, äußerte sich P. Diddys Anwalt aufgrund der erneuten Ermittlungen und der Durchsuchung, bei der es zu übermäßig viel Gewaltanwendung gekommen sei, vollkommen außer sich. "Es gibt keine Entschuldigung für diese Art von Machtdemonstration und Feindseligkeit der Behörden! Die Art und Weise, wie seine Kinder und Angestellten behandelt wurden, ist nicht zu tolerieren", machte der Verteidiger deutlich.

Die neuesten Aufnahment des 54-Jährigen scheinen jedoch zu bestätigen, dass er zum derzeitigen Zeitpunkt nicht mit einer Verhaftung rechnen muss: Nur wenige Stunden nach der Durchsuchung seiner Häuser wurde er in einem Flughafen in der Nähe von Miami gesichtet. Ein Video, das TMZ veröffentlichte, zeigt den Skandalrapper auf dem dazugehörigen Parkplatz umherlaufen.

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Rapper

Getty Images P. Diddy im Mai 2022

