Großer Meilenstein: Für die GNTM-Models geht es nach L.A.!

Auf diesen Moment haben die diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten von Germany's Next Topmodel hingefiebert – Heidi Klum (50) schickt ihre Schützlinge jetzt nach Los Angeles! Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht die Chefjurorin einen kurzen Trailer, der den Fans einen Vorgeschmack auf die nächste Episode gibt. Dazu schreibt sie voller Vorfreude: "In der nächsten Folge gehts richtig ab – und zwar nach L.A.!" Doch in der sonnigen Metropole kommt es offenbar direkt zu Reibereien. In dem Clip ist zu sehen, dass sich einige Nachwuchsmodels aufgrund der Zimmeraufteilung in die Haare bekommen.

Für zwei von Heidis GNTM-Schützlingen ist der Traum vom Sieg aber kurz vor der großen Flugreise geplatzt! In der Folge vom Donnerstag schickte sie nach dem Sedcard-Shooting nämlich zwei Titelanwärter nach Hause: Für Max Uhrmacher und Alexandra Bode ist die Zeit bei "Germany's Next Topmodel" vorbei. Der Influencer blickt trotz seines Exits positiv in die Zukunft. Kurz nach seinem Rauswurf betonte er im TV: "Ich glaube, ich habe einfach gedacht, dass ich ohne GNTM meinen Weg nicht gehen kann. Aber ich habe jetzt gemerkt, dass ich es doch kann."

Auch Heidi selbst dürfte sich freuen, dass ihre Reise nach der schönsten Frau und dem schönsten Mann Deutschlands in den USA fortgesetzt wird! Immerhin wohnt das Supermodel seit vielen Jahren in Los Angeles. So dürfte sie abseits der Dreharbeiten auch wieder mehr gemeinsame Zeit mit ihren Kids sowie mit ihrem Mann Tom Kaulitz (34) haben. Insgesamt hat die gebürtige Bergisch Gladbacherin vier Kids aus vorherigen Beziehungen – Henry, Johan, Lou und Leni (19).

ProSieben Max Uhrmacher, "Germany's Next Topmodel 2024"-Kandidat

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im März 2024

