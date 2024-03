Prinz William ist im Umgang mit Krebs von Queen inspiriert

Als Prinzessin Kate (42) am vergangenen Freitag ihre Krebserkrankung publik machte, sorgte sie bei der Bevölkerung für einen Schock. Ebenso wird es der Familie der Herzogin von Wales nach dieser Diagnose ergangen sein. Doch Prinz William (41) scheint einen Plan zu haben, damit umzugehen, wie ein Insider des Palastes gegenüber People verrät. Der Sohn von König Charles (75) orientiere sich an der Herangehensweise seiner Oma, Queen Elizabeth II. (✝96). "[William] ist unglaublich stoisch und stark. Er hat viel von der Art und Weise, wie seine Großmutter gehandelt hat, übernommen, und sein Regelwerk ist an ihrem Vorbild ausgerichtet", erklärt die Quelle.

Der Insider fügt hinzu, dass die unmittelbare Zukunft sowohl für Kate als auch für ihren Gatten schwer werde. Es laste großer Druck auf William und dem Rest der britischen Königsfamilie – doch er wisse damit umzugehen. "Auf William wird viel mehr Druck lasten, aber er war sich dessen immer bewusst. Er hat sich entwickelt, um zu führen, und das tut er auch". Dass sie sich nach der Diagnose erst einmal zurückgezogen haben, sei die richtige Herangehensweise gewesen – so hätte es auch die Queen gehandhabt, verrät ein ehemaliger Palastmitarbeiter: "In dieser Zeit der Krise haben sie sich zurückgezogen und sich auf die Familie und die Kinder konzentriert. Das hat die Königin auch getan, als Diana starb – trotz der Kritik".

Nicht nur die Familienmutter leidet an einer Krebserkrankung – auch der König kämpft seit einigen Monaten gegen die Krankheit. Während seine Schwiegertochter einige Monate wartete, bis sie mit dieser Nachricht an die Öffentlichkeit ging, offenbarte der Monarch die Diagnose recht frühzeitig. Dies tat er zum einen, um Spekulationen vorzubeugen und andererseits in der Hoffnung, dass so das Verständnis der Öffentlichkeit für alle Menschen auf der ganzen Welt, die von Krebs betroffen sind, gefördert werde, wie der Palast in einem Statement auf Instagram erklärte. Dass Kate ihren Schicksalsschlag nun ebenfalls ganz mutig öffentlich machte, mache Charles stolz.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, Ehepaar

Getty Images König Charles, 2023

