Tori Spelling brach nach Treffen mit Ex Dean in Tränen aus

Im Sommer 2023 gaben Tori Spelling (50) und Dean McDermott (57) bekannt, dass sie sich getrennt haben. Nach 18 gemeinsamen Jahren zogen sie endgültig einen Schlussstrich unter ihre Beziehung. Und offenbar ist vor allem die ehemalige Beverly Hills, 90210-Darstellerin noch nicht ganz über die Zeit mit ihrem Ex hinweg. Aktuelle Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Blondine vor wenigen Tagen nach einem Treffen mit Dean total aufgelöst in ihrem Auto. Nach einem offenbar ziemlich dramatischen und emotionsgeladenen Wiedersehen mit ihrem Noch-Ehemann, hatte die Schauspielerin wohl einen kleinen Nervenzusammenbruch. Total aufgelöst vergräbt sie ihr Gesicht in ihren Händen und weint bitterlich.

Was genau die beiden an diesem Tag gemacht haben, ist nicht ganz klar. Fakt ist jedoch, dass sie in einem öffentlichen Lagerhaus waren und dort persönliche Gegenstände sortiert haben. Ob sie da ein letztes Mal ihre gemeinsamen Sachen aus ihrer Ehe durchgegangen? Gut möglich, denn immerhin ist der 57-Jährige mittlerweile wieder an eine neue Frau vergeben. Seit knapp einem halben Jahr ist der gebürtige Kanadier mit Lily Calo zusammen. Die Beauty und seine Ex verstehen sich sogar ziemlich gut.

Auch wenn das Paar während ihrer Ehe ein paar turbulente Phasen hatte, blicken die zwei auch auf viele schöne Momente zurück. Nachdem sich die beiden 2006 das Jawort gegeben hatten, erblickte nämlich ihr erstes Kind das Licht der Welt. Nach Sohnemann Liam folgten noch die Geschwister Stella, Hattie, Finn und Nesthäkchen Beau. Und vor allem nach dem Liebes-Aus wollen sie jetzt mehr denn je für ihre Kids zusammenhalten. "Dean hat sich mehr um die Kinder gekümmert und es geht ihnen allen gut und sie finden als Familie wieder zusammen", verriet ein Insider gegenüber ET.

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott im November 2019

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern, Dezember 2022

