Das überraschte Rebel Wilson ganz besonders am Muttersein!

Hat sich Rebel Wilson (44) das anders vorgestellt? Mithilfe einer Leihmutter durfte die Schauspielerin im November 2022 ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen: Töchterchen Royce Lillian. Seither halten die Blondine und ihre Partnerin Ramona Agruma ihre Fans mit süßen Updates aus ihrem Mama-Alltag auf Trab. Nun verrät Rebel eine Sache, mit der sie offenbar gar nicht rechnete! "Das Überraschende ist, dass man nicht aus dem Haus geht, ohne Pläne zu haben", erklärt sie gegenüber People. "Man kann nicht denken: 'Mir ist danach, ins Kino zu gehen' und dann einfach das Haus verlassen. Nein, nein, nein", fügt die Komikerin hinzu. Stattdessen müsse um das Kind herum geplant werden. Ob es etwa mitkommt, ob das Essen für die Kleine vorbereitet ist oder auch, wann die Nickerchen stattfinden.

"Es ist einfach diese konstante Verantwortung. Man muss einfach alles planen", führt Rebel noch weiter aus. Doch das sei für die stolze Mama kein Problem, für ihre kleine Tochter nehme sie diese Abstriche gerne in Kauf. "Offensichtlich wusste ich, dass ich sie so sehr lieben würde, weil ich sie so unbedingt in meinem Leben haben wollte", erklärt die Pitch Perfect-Darstellerin und fügt noch schwärmend hinzu: "Sie ist so süß und niedlich." Rebel sei schockiert darüber, wie vernarrt sie doch in Royce sei. Besonders, wenn diese ihr neues Lieblingswort "Mama" sage.

Für Rebel könnte es aktuell nicht besser laufen. Anlässlich ihres 44. Geburtstages vor wenigen Wochen ließ sie ihr Leben und das vergangene Jahr auf Instagram Revue passieren, mitsamt seinen Highlights. Dazu gehört neben der Geburt ihrer Tochter auch die gesunde Beziehung zu Ramona. Aber auch ihre vielseitige Karriere mache die Blondine voll und ganz zufrieden. Immerhin ist sie mittlerweile nicht nur als Schauspielerin und Comedienne tätig, sondern auch als Regisseurin und Drehbuchautorin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebel Wilson und Ramona Agruma im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson an ihrem 44. Geburtstag

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass das für Rebel überraschend war? Das kann ich gut nachvollziehen! Na ja, damit hätte man schon rechnen können... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de