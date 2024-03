Diesem Superstar sehen Olli Pocher und Sandys Kids ähnlich!

Normalerweise halten Oliver Pocher (46) und Sandy Meyer-Wölden (41) ihre drei gemeinsamen Kinder aus der Öffentlichkeit heraus. Doch als der Komiker zu seinem vergangenen Geburtstag einen Schnappschuss geteilt hatte, auf dem diese von hinten zu sehen gewesen waren, weckte er damit ungewollt die Neugier seiner Community. In der aktuellen Aufzeichnung seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" plaudert der fünffache Vater nun sogar ein pikantes Detail über seine Zwillingssöhne aus. Denn diese sollen Superstar Ed Sheeran (33) besonders ähneln. "Er sieht aus wie unsere Söhne, steht da mit roten Haaren und Sommersprossen und Gitarre."

Dass sein Nachwuchs dem "Shape of You"-Interpreten offenbar zum Verwechseln ähnlich sehen sollen, lässt Olli vor allem auf eins hoffen. "Ich würde mich ja freuen, wenn unsere Söhne das hinbekommen würden, was der kann. Das war für mich der schönste Moment", scherzt er. Seine Ex-Partnerin Sandy scheint den schönsten Moment mit ihren Kindern hingegen bereits erlebt zu haben, wie sie einem Fan auf dessen Frage entgegnet. "Wenn man morgens wach wird und fünf wundervolle Seelen hat, die einfach sich an einen ran kuscheln wollen und man schaut einfach einen Film zusammen", schwärmt die 41-Jährige von ihrer Rasselbande.

Während ihres Live-Podcast-Auftritts kommt das einstige Paar auch auf seine vergangene Beziehung zu sprechen. Dabei verraten sie, ob es jemals wieder Hoffnung auf ein großes Liebes-Comeback geben wird. Während sich Olli daraufhin in Schweigen hüllt, antwortet seine Ex Sandy auf die neugierige Publikumsfrage eines Paartherapeuten. "Ich denke, wenn man so eine Ebene erreicht hat, dann sollte man das nicht noch einmal riskieren", entgegnet sie und verweist damit auf die besonders gute Freundschaft, die sie und der Comedian inzwischen teilen.

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, ihre gemeinsamen Kinder und Amira Pocher

Getty Images Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden im November 2012

