Für Jeremy Renner ist seine Tochter Ava die "Nummer eins"

Jeremy Renners (53) Tochter Ava Berlin feiert heute ihren elften Geburtstag. Anlässlich ihres Ehrentags teilt der Schauspieler einen Videoclip von ihm und seiner Kleinen auf seinem Instagram-Account. Darin sieht man, wie sich das Vater-Tochter-Duo umarmt, während er ihr einen Kuss auf die Stirn drückt. "Wie sie wächst, so wächst auch unsere Liebe, unser Respekt und unsere Verehrung... Herzlichen Glückwunsch zum 11. Geburtstag an meine Nummer eins", schreibt der The Avengers-Star zu seinem Beitrag. Zusätzlich betitelt er sich mit einem Hashtag versehen als einen "glücklichen Mann" – Ava scheint ihn unfassbar stolz zu machen.

Während der Genesung von seinem lebensgefährlichen Unfall im Januar 2023 hielt Jeremy die Liebe zu seiner Tochter aufrecht – Ava war ihm stets die "stärkste Motivation", wie sein Physiotherapeut und Trainer Vincent im People-Interview verriet. "Wenn so etwas passiert, denkt man wirklich über das Leben nach. Man fragt sich: 'Okay, was ist wichtig?'", erklärte er. Neben seiner Tochter sei es aber auch die humorvolle Art des 53-Jährigen, durch die er sich nicht von seinem Schicksalsschlag unterkriegen lassen hatte. Vincent war sich immer sicher, dass Jeremy wieder vollständig genesen wird.

Zum Jahresbeginn 2023 hatte die Film-Bekanntheit für einen Schock gesorgt: Jeremy war von seinem Schneepflug überrollt und dabei lebensgefährlich verletzt worden – er erlitt mehr als 30 Knochenbrüche und musste auf der Intensivstation um sein Leben kämpfen. Bis heute hält der Kalifornier seine Fans mit regelmäßigen Updates zu seiner Genesung im Netz auf dem Laufenden. Ein Jahr nach dem Unfall, im Januar dieses Jahres, stand er erstmals wieder am Set eines Films. "Ich bin heute nervös. Ich hoffe, es klappt, dass ich das wirklich für unsere Produktion und, noch wichtiger, für die Fans durchziehen kann", gestand er seinen Followern auf Instagram damals.

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, US-amerikanischer Schauspieler

