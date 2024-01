"Are You The One?"-Jana betont: Sidar ist keine zweite Wahl

Jana steht zu ihren Handlungen! Bei Are You The One? hatte sie sich wochenlang nicht zwischen Ryan und Sidar entscheiden können – und war dabei nicht immer ganz ehrlich. In der finalen Folge gestand die Krankenschwester dann Sidar allerdings, sich nun doch in ihn verliebt zu haben! Die Fans kaufen ihr diese Gefühle nicht ab. Doch Promiflash erklärt Jana, dass Sidar immer ihre Nummer eins war!

"Sidar war nie meine zweite Wahl, sondern, wie man am Anfang der Staffel gesehen hat, immer die erste. Unsere Wege haben sich nur getrennt und dann wieder gefunden", stellt sie im Promiflash-Interview klar. Janas Gefühle für den Make Love, Fake Love-Kandidaten seien immer da gewesen – sie hätten sich nur langsamer entwickelt: "Ich brauche halt ein wenig länger und vielleicht einen schwereren Weg. Letztendlich haben mir die letzten Tage deutlich gemacht, für wenn ich Gefühle habe und was ich wirklich möchte. [...] Viele Umwege haben ja doch zu der richtigen Person geführt!"

In den letzten Folgen wandte sich Ryan vermehrt Sina zu – das hatte aber nichts mit Janas Entscheidung für Sidar zu tun, betont sie. "Der Ryan hat sich auf Sina fokussiert, weil ich ihm nicht die hundertprozentige Aufmerksamkeit geben konnte, er hat sich immer bei mir beschwert, er würde das brauchen. Habe ihm oft deutlich gemacht, dass es momentan nicht möglich ist", erklärt sie. Deshalb habe der Automobilkaufmann sich die Aufmerksamkeit dann woanders geholt.

RTL / Frank Beer Jana, "Are You The One?"-Kandidatin

"Are You The One?", RTL+ Sidar und Jana bei "Are You The One?"

"Are You The One?", RTL+ Sina und Ryan bei "Are You The One?" 2024

